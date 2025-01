Home Tech Microsoft z kolejną propozycją dla użytkowników Windows 10. Mogą przeskoczyć na Windows 11 24H2

W zeszłym tygodniu Microsoft ogłosił rozszerzone wdrożenie wersji 24H2 systemu Windows 11. Oznacza to w praktyce, że więcej użytkowników systemu Windows 11 otrzyma wymuszoną aktualizację do najnowszej wersji. Obejmuje to również tych, którzy przechodzą z Windows 10. Ale czy to dobrze?