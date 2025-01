Windows 12? Póki co zapomnij. Microsoft ma inne plany

Pierwsze plotki o Windows 12 pojawiły się już w pierwszych miesiącach od premiery Windows 11, który okazał się dla wielu użytkowników rozczarowaniem. Z biegiem czasu pojawiały się ulepszenia, ale po dziś dzień można mieć mu dużo do zarzucenia, zwłaszcza fatalne aktualizacje. Dlatego wiele osób potraktowało go jako etap przejściowy między Windows 10 a 12. Jednak niekoniecznie tak będzie.

Windows 12 nigdy się nie pojawi?

Microsoft uważa, że 2024 był rokiem, w którym ludzie zaczęli zgłębiać SI i to, jak może pomóc im w życiu osobistym oraz zawodowym. Zależy to od tego, jak ludzie używają SI w systemie Windows, ponieważ istnieje mnóstwo aplikacji korzystających z jej możliwości. Mamy też Copilota, do którego można uzyskać dostęp z paska zadań. Ale sztuczna inteligencja nie jest tutaj jedynym argumentem sprzedaży.

Według Microsoftu komputery Copilot+ są szybsze niż zwykłe komputery z systemem Windows, z których obecnie korzystają wszyscy na świecie. Jak donoszą niektórzy testerzy, maszyny takie są nawet o 58% szybsze niż MacBook M3! Nic zatem dziwnego, że producent stawia na o, co ma obecnie i rozwój Copilota, zamiast myśleć o kolejnyej inkarnacji systemu operacyjnego. Podczas targów CES 2025 Yusuf Mehdi – wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. marketingu konsumenckiego w MS – stwierdził, że nie ma żadnych zmian w obecnych planach firmy Microsoft i że system Windows 10 zniknie ze sprzedaży 14 października 2025 r.

Dlatego Microsoft skupia się na zachęcaniu ludzi do przejścia na system Windows 11. Jednocześnie firma będzie przekonywać użytkowników do kupowania nowych komputerów Copilot+ z systemem Windows 11 24H2 lub 25H2, który pojawi się później. Firma wskazała na targach CES, że system Windows 11 został wydany w momencie, gdy świat najbardziej go potrzebował. Świat przechodzi na fazę napędzaną przez sztuczną inteligencję i bardziej niż kiedykolwiek zdaje sobie sprawę z wartości korzyści płynących z bezpieczeństwa. Według Microsoftu, system Windows 11 zapewnia wszystko.

A to tym bardziej oznacza brak systemu Windows 12. Aczkolwiek to Windows 10 miał być ostatnim w historii, a więc nie można tego stwierdzić z całą pewnością.