Przywitajcie się z nowym minikomputerem od GMKTec  

GMKTec chce upakować jak najwięcej, w jak najmniejszym urządzeniu

Pierwszym, co rzuca mi się w oczy, to jego pobór mocy, ponieważ — jak twierdzi GMKtec — będzie wymagał tylko 70 W. Jest to rozsądne, biorąc pod uwagę, że Mini-PC jest połączony z dwoma portami USB 4.0. Wyposażono go również w podwójny port Ethernet 2,5 GbE, HDMI 2.1 + DisplayPort 2.1 z dwoma portami USB 2.0, a dodatkowo jest jeszcze gniazdo audio 3,5 mm. Do łączności bezprzewodowej jest zaopatrzony w Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Przejdźmy jednak do tego, co czyni go tak mało prądożernym

Minikomputer K11 jest zasilany przez APU Ryzen 9 8945HS „Hawk Point” z ośmioma rdzeniami Zen 4 i 16 wątkami, poza tym ma zintegrowaną kartę graficzną Radeon 780M. W podstawowej konfiguracji oferuje 32 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia do 96 GB i dysk SSD 2 TB z możliwością rozszerzenia do 8 TB dzięki dwóm gniazdom M.2. Bardzo ciekawe jest to, że oferuje OCulink do obsługi zewnętrznego procesora graficznego, dla fanów mocnego grania.

Pomimo zintegrowanej karty graficznej Radeon 780M, która może nie jest najlepsza w przypadku gier, dodatek w postaci OCulink robi dużą różnicę. W ten sposób będziemy mogli wykorzystać każdą dostępną kartę, dzięki czemu ten niepozorny komputer może stać się sprzętem umożliwiającym granie na dobrym poziomie. Warto też pamiętać, że jego zużycie mocy to niepozorne 70 W, choć oczywiście dodatkowa karta graficzna trochę w tej kwestii zmieni.

Sprawdźmy więc, o jakich pieniądzach tu mówimy? Cena tego sprzętu jest dość wysoka ze względu na procesor APU Ryzen 9 8945HS „Hawk Point”, który dostępny jest w opcji standardowej i z dodatkami. W wersji rozszerzonej kosztuje 649 dolarów, czyli w przełożeniu na złotówki ~2652. Za to wersja podstawowa to koszt 479,99 dolarów, czyli jakieś 1961,38 zł. Jest to duża różnica i sądzę, że lepiej kupować wariant podstawowy, szczególnie że firma szczyci się w jego przypadku upgradingiem. Dodatkowo, jeśli to wasz pierwszy zakup u producenta i udostępnicie swój adres mail, możecie dostać zniżkę w wysokości 10 USD.