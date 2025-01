MSI prezentuje laptopy gamingowe z zastosowaniem SI. Gracze będą zachwyceni

Jedną z atrakcji pokazu MSI był specjalny model Titan 18 HX Dragon Edition NorseMyth. Zwraca uwagę samym designem – jest to ręcznie rysowany motyw smoka oraz nordyckie runy. Równie dobrze, jak na zewnątrz wygląda pod maską. Ale po kolei – zacznę najpierw od normalnych modeli.

Laptopy gamingowe MSI

Nowe laptopy gamingowe MSI wykorzystują wszystkie możliwości dawane przez układy graficzne GeForce RTX 50. Dodatkowo użytkownicy mają dostęp do NVIDIA NIM – zaawansowanych modeli AI, które umożliwiają entuzjastom i deweloperom budowanie asystentów AI oraz organizację zadań na systemach kompatybilnych z NIM, zyskując tym samym maksymalną wydajność. Modele wyposażone są w procesory Intel Core Ultra 200HX i 200H, oferujące do 24 rdzeni i zintegrowany silnik AI NPU, co przekłada się na zrost wydajności o ponad 15% w porównaniu do poprzedników. Ponadto można również postawić na laptopa z procesorem AMD Ryzen z serii 9000 HX. Stworzone w architekturze Zen 5 układy również cechuje duża wydajność. Portfolio MSI wzbogaca się również o modele Ryzen AI z serii 300, oferujące do 50 TOPS.

Nowa linia laptopów MSI to pięć osiemnastocalowych modeli we wszystkich przedziałach cenowych. Titan 18 HX Dragon Edition NorseMyth: Smocza Dominacja wyróżnia się niezwykłym designem z ręcznie rysowanymi motywami smoka i nordyckimi runami, łącząc artystyczne wzornictwo z najnowocześniejszą technologią. Trójwymiarowy smok oraz pierścień smoka na podpórce pod nadgarstki zostały wykonane ręcznie, a pozostałe elementy mitologii nordyckiej, takie jak dziewięć światów i symbole runiczne, nadają całości wyrafinowanego metalicznego połysku i unikalnego wykończenia w stylu vintage.

Titan 18 HX Dragon Edition korzysta z procesorów Intel Core Ultra 200HX Series oraz kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 50. Zaawansowane rozwiązania chłodzenia, w tym unikalna komora parowa oraz dedykowany system chłodzenia SSD, gwarantują optymalne warunki dla podzespołów.

MSI wprowadziło liczne ulepszenia w swoich wysokowydajnych laptopach. Zmiany pojawiły się m.in. w modelach Titan 18 HX, Raider 18 HX, Vector A18 HX i Stealth 18 HX AI. Dzięki technologii MSI OverBoost oraz zaawansowanym systemom chłodzenia urządzenia te osiągają do 260 W całkowitej mocy, zachowując stabilność nawet pod dużym obciążeniem. Seria Stealth oferuje również konfiguracje z procesorami Ryzen AI 300, posiadającymi certyfikację Copilot+ PC.

MSI Venture i MSI VentuePro – dla biznesu i produktywności

Na grach świat się nie kończy, więc MSI odświeżyło linię laptopów biznesowych Venture/VenturePro Series. Poszczególne modele to rozmiary od 14″ do 17″. Są wyposażone w wydajne procesory oraz najnowsze dedykowane układy graficzne Nvidia. VenturePro oferuje także ekskluzywny tryb wydłużonej pracy na baterii, zapewniając dodatkowe 4-5 godzin efektywności.

Nowatorska funkcja AI Robot to zaawansowane oprogramowanie, które wykorzystuje mały model językowy bezpośrednio w systemie. Pozwala to kontrolować laptopy za pomocą naturalnych komend językowych, bez potrzeby korzystania z połączenia internetowego. Do tego dochodzą inne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji – AI NoiseCancellation Pro oraz AI Engine. Dzięki temu mamy do czynienia z naprawdę inteligentnymi urządzeniami.

MSI Claw 8 AI+ nagrodzone

Claw 8 AI+ to handheld, który podczas CES 2025 otrzymał prestiżową nagrodę CES InnovationAward w kategorii „Gaming &Esports”. Działa w oparciu o zaktualizowane oprogramowanie MSI Center M, ma ergonomiczne kształty i spusty korzystające z efektu halla. Pozwala to na wysoką czułość, przekładającą się na dokładne reakcje oraz precyzję podczas rozgrywek.

Wszystkie nowe laptopy już wkrótce znajdą się w sprzedaży. Niestety – ich cen nie podano.