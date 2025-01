Nintendo Switch 2 – zdjęcia płyty głównej wyciekły do ​​sieci

Co mówią nam zdjęcia? Jeśli to naprawdę wnętrze Switch 2, jest nieźle. Pamięć to prawdopodobnie SK Hynix LPDDR5 48Gbit, a logo NVIDIA potwierdza nam korzystanie z grafiki tego producenta. Wcześniejsze informacje mówiły nam o Tegra 239 System-on-Chip (SoC) , który jest oparty na rodzinie Orin SoC. Procesor ma osiem rdzeni i 12 rdzeni ARM Cortex-A78AE, podczas gdy GPU, oparty na architekturze Ampere firmy NVIDIA, zawiera 2048 rdzeni CUDA. Sprzęt podobno obsługuje Deep Learning Super Sampling Super Resolution i Ray Reconstruction, a uwzględnienie tego ostatniego potwierdza sprzętowe wsparcie dla ray tracingu.

Switch 2 – czy są zaskoczenia?

Nintendo Switch 2 ponownie spróbuje przyciągnąć użytkowników dzięki płynnemu połączeniu konsoli przenośnej i domowej, które tak dobrze sprawdziło się w przypadku jej poprzedniczki. Handheld ma korzystać z LSS Ray Reconstruction, co może być jedyną prawdziwą przewagą sprzętu nad PlayStation 5 i Xbox Series S oraz X. W przeciwnym razie eksperci zgadzają się, że nowa konsola będzie znacznie słabsza niż Series S, a plotki głoszą, że będzie ograniczona do rozdzielczości 4K i 30 klatek na sekundę po zadokowaniu.

Z drugiej strony, nie jest to nic nowego dla fanów Nintendo – ostatnią konkurencyjną konsolą w tym względzie był GameCube, który również poniósł porażkę pod względem sprzedaży. Ale może nie będzie tak źle. A oto ujawnione zdjęcia płyty głównej Switch 2:

Pewne informacje poznamy zapewne podczas premiery. Kiedy? Ostatnia plotka wskazuje na 8 stycznia, podczas gdy akcesoria mają być dostępne na rynku od 28 marca. Samo Nintendo skąpi nam informacji na temat Switch 2, więc pozostaje cierpliwie czekać.