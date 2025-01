Wprowadzili akumulatory litowe w nową erę. Wybuchy i ogień są im niestraszne

Trwalsze i bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli nowe, znacznie bezpieczniejsze i trwalsze akumulatory

Problem trwałości i bezpieczeństwa akumulatorów litowych sprowadza się do zjawiska powstawania tak zwanych dendrytów. Te pojawiają się wewnątrz ogniw w toku używania akumulatorów, bo podczas ich rozładowywania i ładowania. Są o tyle niebezpieczne, że mogą przebijać wewnętrzne warstwy akumulatora, prowadząc do zwarć, pożarów, a nawet eksplozji. Dotychczasowe projekty akumulatorów nie były w stanie skutecznie zapobiec temu zjawisku przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej efektywności energetycznej, ale oto właśnie specjaliści zaprezentowali przełomową innowację w technologii akumulatorów z chemią bazującą na licie.

Zdjęcie poglądowe akumulatorów

Dzięki zastosowaniu potrójnej warstwy stałego polimerowego elektrolitu nowy projekt zwiększa bezpieczeństwo przeciwpożarowe, wydłuża żywotność i obiecuje zrewolucjonizowanie akumulatorów stosowanych w elektronice użytkowej, samochodach, jak i w systemach magazynowania energii. Jak naukowcom udało się to osiągnąć? Największym ich osiągnięciem jest opracowanie dodatków do elektrolitu, z czego każda pełni bardzo ważną funkcję. Wchodząc w szczegóły tego “trójwarstwowego elektrolitu”:

Elektrolit wzbogacony etanem dekabromodifenylowym zapobiega pożarom, dzięki swoim właściwościom ognioodpornym Dodatek zeolitu (materiału mikroporowatego) wzmacnia elektrolit poprzez poprawienie jego mechanicznej stabilności, co zwiększa jego wytrzymałość Wysokie stężenie bis(trifluorometanosulfonianu) litu (LiTFSI) poprawia mobilność jonów, a tym samym umożliwia szybszy transfer jonów litu, co jest kluczowe dla wydajnej wymiany energii.

W tym akumulatorze stosuje się wytrzymałą środkową warstwę, która zwiększa wytrzymałość mechaniczną, redukując ryzyko uszkodzeń wewnętrznych. Z drugiej strony miękkie warstwy zewnętrzne zapewniają doskonały kontakt z elektrodami, umożliwiając tym samym płynny ruch jonów litu. Ta unikalna kombinacja minimalizuje wzrost dendrytów i poprawia ogólne bezpieczeństwo akumulatora, co wykazano w ramach eksperymentów. Wynikało z nich, że zachował on 87,9% swojej wydajności po 1000 cyklach ładowania, a więc o nawet 17,9% więcej w porównaniu do tradycyjnych akumulatorów. Wisienką na torcie jest z kolei zdolność do samoistnego gaszenia się w przypadku pożaru.

Wedle specjalistów, tego typu osiągnięcie może znacznie przyczynić się do komercjalizacji akumulatorów litowych z elektrolitami polimerowymi, bo oferuje większą stabilność i efektywność dla urządzeń magazynujących energię.