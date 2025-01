Nowości spod znaku Xiaomi Redmi już w Polsce

Słuchawki, smartwatch i powerbanki spod znaku Xiaomi Redmi

Wśród gadżetów są aż dwa modele słuchawek – oznaczone jako Redmi Buds 6 i Redmi Buds 6 Pro. Oba modele to oczywiście urządzenia dokanałowe, wyposażone w układ ANC i podstawowe uszczelnienia IP54.

Redmi Buds 6 to model wyposażony w dwa przetworniki – szerokopasmowy dynamiczny z tytanową membraną oraz wysokotonowy piezoelektryczny, wykonany z materiału ceramicznego. Słuchawki wyposażone zostały w podstawowy ANC o skuteczności do 49 dB, ale w dość wąskim zakresie częstotliwości, z urządzeniami komunikują się za pomocą Bluetooth 5.4 i kodeków SBC i AAC. Dodatkową funkcją jest dźwięk przestrzenny 360°.

Droższy model Redmi Buds 6 Pro prezentuje się jeszcze lepiej – jest urządzeniem wyposażonym w trzy przetworniki – szerokopasmowy dynamiczny z tytanową membraną i zdwojony przetwornik piezoelektryczny o konstrukcji ceramicznej, odpowiedzialny za reprodukcję wysokich tonów. Układ ANC ma mieć znacznie poszerzone pasmo pracy i skuteczność do 55 dB. Co ciekawe, słuchawki mają starszą wersję Bluetooth 5.3, co nie przeszkodziło oczywiście w dołożeniu kodeka LDAC i certyfikowaniu słuchawek jako zgodnych z Hi-Res Audio. Także i tu producent wyposażył słuchawki w dźwięk przestrzenny, ale w lepszej wersji, z wykrywaniem ruchów głowy.

Powerbanki Xiaomi są w Polsce dobrze znane. Xiaomi poinformowało, że wkrótce dostępne będą dwa nowe modele, oba o tej samej pojemności wynoszącej 36,5 Wh (10000 mAh). Różnią się wielkością, wagą i mocą wyjściową – mniejszy może podać na wyjście maksymalnie 33 W mocy (ładuje się mocą 30 W), podczas gdy większy ma moc aż 165 W, a ładować go można mocą 90 W.

Redmi Watch 5 nie jest właściwi nowością – na rynku chińskim dostępny jest od listopada, cieszy jednak, że teraz trafi także do oficjalnej sprzedaży w Polsce. Smartwatch oferuje lepszy pomiar tętna niż poprzednie wersje, ekran AMOLED 2,07″ z zakrzywionymi krawędziami, wodoszczelność do 5 atm i możliwość użycia go jako zestawu hands-free do rozmów. Nie zabrakło oczywiście systemów lokalizacji satelitarnej (GPS, Galileo, BDS, Glonass i QZSS) i szerokiego wyboru trybów sportowych

Czytaj też: Game Pass z garścią nowych gier na dobry początek roku. Oto lista tytułów, jakie dołączają do usługi

Ceny i dostępność

Na powerbanki przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać – nie jest znany termin dostępności ani ceny. Słuchawki i smartwatch natomiast można kupić choćby dzisiaj, korzystając z promocji na start. Ceny możecie sprawdzić zaś poniżej.