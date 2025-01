Nowy Samsung Galaxy – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

Udoskonalone rozwiązania sprzed lat

Najnowszy smartfon marki wykorzystuje pomysły znane z poprzednich modeli. Tym razem Samsung postawił jednak na odświeżenie kilku elementów, zaczynając od designu i kończąc na licznych funkcjach wykorzystujących ulepszoną sztuczną inteligencję. Nie zmieniła się za to częstotliwość odświeżania ekranu, która wynosi 120 Hz. Na tym samym poziomie pozostała też jasność maksymalna o wartości 2600 nitów.

Należy wspomnieć, że Smartfon Samsung Galaxy S25 jest następcą znanej serii Galaxy S. To właśnie dzięki niej koreańska marka zaczęła cieszyć się dużym zainteresowaniem w Europie i wyznaczyła nowe trendy.

Wielka moc w smukłej obudowie

Jak najnowszy telefon Samsunga wypada na tle estetycznym? W przypadku tego urządzenia Koreańczycy zdecydowali się na sprawdzone i wygodne rozwiązanie. Telefon jest bardzo podobny do poprzedników z tej samej serii, zarówno jeśli chodzi o rozmiar, jak i kształt. Delikatna różnica w designie jest widoczna podczas porównania standardowej wersji Galaxy S25 i Galaxy S25 Ultra – model premium jest bardziej zaokrąglony.

W kwestii doboru kolorów w powszechnej sprzedaży Samsung oferuje flagowy smartfon w stonowanych barwach. Dominują wśród nich przygaszone odcienie szarości i niebieskiego, a także czerń i biel. Sytuacja zmienia się, gdy chcesz zakupić smartfon bezpośrednio na stronie producenta. W takim wypadku do wyboru są także kolory ekskluzywne, czyli kolejna wersja czerni, czerwony i złoty.

Wydajność przede wszystkim

Zdarzało się, że w zależności od regionu urządzenia wyprodukowane przez koreańskiego giganta różniły się między sobą procesorami. Tym razem jest inaczej, ponieważ każdy Samsung Galaxy S25 korzysta z chipsetu Snapdragon 8 Elite niezależnie od regionu. Co więcej, częstotliwość taktowania procesora wynosi aż 4,47 GHz.

Odwrotna sytuacja ma miejsce w kwestii pamięci RAM. Użytkownicy z Europy i USA będą mogli wyposażyć się w urządzenie z 12 GB pamięci RAM, podczas gdy konsumenci z rynku azjatyckiego, np. z Chin, mogą zdecydować się także na wersję z 16 GB RAMu. Należy dodać, że wszyscy przyszli użytkownicy mają do wyboru modele z 128, 256 lub 512 GB wbudowanej pamięci.

Jeszcze więcej możliwości

Kolejna nowość to integracja z usługą Google Gemini. Samsung jest pierwszą marką, która zdecydowała się na współpracę z Google pod tym kątem. Oznacza to, że Samsung Galaxy S25 korzysta zarówno z własnych systemów AI, jak i czerpie z możliwości Google Gemini. Co więcej, marka wprowadziła kilka ciekawych nowinek bazujących na sztucznej inteligencji.

Now Brief, bo tak brzmi nazwa pierwszej świeżo zaprezentowanej funkcji, oferuje użytkownikowi wiele aktywności. Zależą one od pory dnia – rano pozwala zapoznać się z prognozą pogody, a popołudniami wyświetla ważne wiadomości i pomaga sterować odtwarzaczem muzyki. Wieczorem możesz liczyć na raport podsumowujący cały dzień.

Sztuczna inteligencja znalazła swoje zastosowanie również w funkcji Sketch to Image. Jej działanie polega na wygenerowaniu szczegółowego obrazu, który będzie bazował na narysowanym przez użytkownika szybkim szkicu. Także w przypadku obróbki zdjęć i filmów możesz skorzystać z pomocy AI, zaznaczając wybrany element palcem. Sztuczna inteligencja Samsunga Galaxy S25 jest w stanie przykładowo znaleźć wybraną osobę na innych zdjęciach.

Nie można pominąć także Galaxy AI, która może pomóc właścicielowi telefonu w wielu kluczowych aspektach. Ta funkcja sprawia, że przykładowo urządzenie jest w stanie przetwarzać tekst, zdjęcia i mowę, co daje wiele ciekawych możliwości.