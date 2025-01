Na start aż 75 gier otrzyma DLSS 4! Czy są wśród nich produkcje, jakie masz?

DLSS 4.0 to jedna z największych aktualizacji, jakie Nvidia wydała od czasu pierwszej wersji. Dzięki nowemu modelowi Transformer oferuje zauważalne ulepszenia w wielu obszarach – w tym generowanie klatek, skalowanie w górę i rekonstrukcję promieni. Deweloperzy gier muszą jednak wdrożyć odpowiednie rozwiązania, aby obsługiwać to ciekawe rozwiązanie.

DLSS 4 – gracze powinni być zachwyceni

Technologia DLSS 4 korzysta z Multi-Frame Generation. W przeciwieństwie do zwykłej Frame Generation, może podwoić liczbę klatek na sekundę poprzez dokładną analizę scen w grze. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, należy spełnić dwa warunki. Pierwszym jest dowolny z procesorów graficznych serii RTX 50, a drugim – wbudowana obsługa DLSS 4 w grach. Na platformie X Jacob Freeman z Nvidii ogłosił, że aż 75 gier w dniu premiery będzie w stanie obsłużyć najnowszą technologię.

Udostępnił od razu całą listę gier, które obsługują tę funkcję poza pudełkiem, w tym klasyczne i nowoczesne tytuły, takie jak Alan Wake 2, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, STALKER 2: Heart of Chornobyl i wiele innych. A wkrótce do tej listy dodane zostaną kolejne gry, ponieważ koleni deweloperzy będą próbowali zintegrować DLSS 4 ze swoimi tytułami, aby umożliwić użytkownikom znaczne zwiększenie wydajności.

Już do tej pory widzieliśmy, jak w niektórych scenariuszach generowanie wielu klatek DLSS 4 może zwiększyć ich liczbę na sekundę nawet ośmiokrotnie. Może to być pomocne w przypadkach, gdy liczba klatek na sekundę nie jest spójna i w związku z tym pojawia się dyskomfort – jak brak płynności. Na chwilę obecną niemal wszystkie zapowiedziane karty graficzne RTX 50 umożliwią płynne odtwarzanie wymagających tytułów nawet bez generowania wielu klatek, ale gdy tylko NVIDIA wypuści na rynek karty graficzne RTX 5060 i 5050, DLSS 4 stanie się niezwykle przydatne.