Z dostępnością GeForce RTX 50 mogą być duże problemy

Warunki nie wyglądają dobrze dla osób, które chciałyby nabyć kartę RTX 50 już pierwszego dnia sprzedaży. Pojawiają się liczne doniesienia o problemach z dostawami regionalnymi, a dodatkowo wielu analityków branżowych uważa, że możliwość zakupu modeli RTX 5090 i 5080 będzie bardzo trudna.

Co się dzieje z układami RTX 50?

Opóźnienia mogą spowodować, że karty graficzne RTX 50 nie wszędzie będą dostępne już 31 stycznia. Ale przyczyną może być nie tylko łańcuch dostaw, lecz także to, że “zieloni” podobno wciąż opracowują finalne wersje BIOS-ów dla swoich układów. Ponadto, jak głoszą niektóre przecieki, sami partnerzy Nvidii nie byli w stanie przygotować swoich zapasów.

Co więcej – serwis PowerGPU informuje, że “wprowadzenie na rynek RTX 5090 będzie najgorsze pod względem dostępności. Już powiedziano nam, że można się tego spodziewać przez pierwsze trzy miesiące”. Inny serwis, Benchlife, przyniósł więcej złych wieści – jego raport sugeruje, że na rynku nie ma zbyt wielu dostaw. Wynika to głównie z pewnych problemów z komunikacją między partnerami NVIDIA i AIC. Ponadto spodziewamy się, że GeForce RTX 5070 Ti zacznie pojawiać się dopiero w połowie lub pod koniec lutego, a na GeForce RTX 5070 przyjdzie nam poczekać do początku marca.

Model RTX 5090 firmy ZOTAC Korea ma być dostępny w lutym. Ale producent ostrzega, że “termin może się różnić w zależności od czynników zewnętrznych, więc dostępność może zostać opóźniona do połowy lutego”. Harmonogram dostaw modelu RTX 5080 jest obecnie potwierdzany. Niektóre sieci sprzedażowe na świecie wprowadzają także zabezpieczenia antyscalpingowe, czyli mające zapobiegać skupowaniu kart przez spekulantów. W tym celu wprowadzane są ograniczenia dotyczące możliwości zakupu – jedna karta na jedno konto klienta.