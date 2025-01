Home Moto Trenujcie zdejmowanie nogi z gazu. Odcinkowy pomiar prędkości zawita do kilkudziesięciu nowych lokalizacji

Trenujcie zdejmowanie nogi z gazu. Odcinkowy pomiar prędkości zawita do kilkudziesięciu nowych lokalizacji

Odcinkowy pomiar prędkości to rozwiązanie sprawdzone, szczególnie na drogach ekspresowych i autostradach, gdzie polscy kierowcy mają za nic obowiązujące tam ograniczenia. Pedał w podłogę i sprawdzamy ile fabryka daje, a w niektórych przypadkach kończy się to jak wiadomo tragicznie. Na szczęście dobre wieści płyną z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) – w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy przybędzie w Polsce sporo lokalizacji, na których pojawią się urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości, obejmując swoim zasięgiem aż 400 km nowych dróg. Skalę wzrostu widać dopiero w zestawieniu z istniejącą liczbą tego typu instalacji.