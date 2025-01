Paradoks podróży w czasie pokonany? Fizyk mówi o kluczowym wyjaśnieniu

O co chodzi? O prosty eksperyment myślowy, w ramach którego podróżnik w czasie cofa się do okresu, w którym jego dziadek jest już na świecie, ale nie urodził się jeszcze jego syn bądź córka (a więc ojciec lub matka podróżnika). Zabijając dziadka, podróżnik sprawi, że sam nigdy nie przyjdzie na świat, więc w teorii takie działanie w ogóle nie będzie możliwe. Oczywiście to wyłącznie hipotetyczne rozważania, lecz wielu fizyków się z nimi zgadza.

Ale nie wszyscy. Na przykład Lorenzo Gavassino z Uniwersytetu Vanderbilt sugeruje, jakoby paradoks dziadka wcale nie był tak problematyczny, jak mogłoby się wydawać. Jego zdaniem zabicie dziadka podróżnika w czasie zanim ten ostatni przyszedł na świat wcale nie zmieni teraźniejszości do tego stopnia, by doprowadzić do zniknięcia samego podróżnika. Badania dotyczące entropii, przestrzeni i czasu, które przeprowadził Gavassino, przyniosły wyjątkowo interesujące wnioski.

Publikacja na ten temat została zamieszczona na łamach Classical and Quantum Gravity. Jej autor postanowił zbadać wewnętrzną dynamikę hipotetycznego statku kosmicznego podróżującego po bliskiej krzywej czasoprzestrzennej w osiowo symetrycznym wszechświecie. Krzywa została wybrana w tym scenariuszu tak, aby generatorem ewolucji we właściwym czasie był moment pędu.

Paradoks podróży w czasie, nazywany paradoksem dziadka, może nie być tak problematyczny, jak sugerowałyby dotychczasowe rozważania

W oparciu o założenia twierdzenia Wignera naukowiec wykazał, że poziomy energii wewnątrz statku mogą ulec spontanicznej dyskretyzacji. Po tym, jak podróż w obie strony krzywej dobiegnie końca, wszystkie układy wrócą do stanu początkowego. To z kolei oznacza, że wspomnienia podróżnika znajdującego się na pokładzie statku zostaną wymazane.

Innymi słowy, zamordowanie naszego dziadka jeszcze zanim ten pozna naszą przyszłą babcię nie musi prowadzić do wspomnianego na wstępie paradoksu. Zamiast tego jego przedwczesna śmierć byłaby możliwa, natomiast wspomnienie tego momentu zostałoby wymazane z naszej pamięci. Warto mieć na uwadze fakt, że to, w jaki sposób mechanika kwantowa łączy się z ogólną teorią względności, stanowi wielką niewiadomą. Podobnie zresztą, jak wiele innych aspektów powiązanych z teoriami na temat podróży w czasie. Z tego względu rozważania podobne do powyższych to wciąż przede wszystkim ćwiczenie wyobraźni.