Tak za bilety lotnicze jeszcze nie płaciłeś. Polskie Linie Lotnicze LOT nawiązują współpracę z PayPo

Jak pisałem już wcześniej przy okazji innego materiału o PayPo, usługa finansowa typu BNPL (Buy Now, Pay Later) to tzw. odroczona płatność – metoda regulowania płatności za zakupy internetowe z odroczeniem zapłaty, zazwyczaj o 30 dni. Jest oferowana zarówno przez banki, jak i instytucje pożyczkowe. W Polsce sektor BNPL dynamicznie rośnie i stanowi już 10% rynku pożyczkowego. Według danych za 2023 rok, tylko PayPo obsłużył około 13,5 mln transakcji, na łączną kwotę 3,6 mld zł. Odroczonymi płatnościami interesuje się również InPost (projekt w fazie pilotażu), a swój własny system ma już BLIK (Płacę Później) oraz Revolut (Pay Later). Limit na płatność PayPo w przypadku rezerwacji biletów lotniczych PLL LOT wynosi 2500 zł, a spłata należności nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.

Współpraca z PayPo to kolejny krok w kierunku zapewniania naszym pasażerom większej elastyczności i wygody podczas organizowania podróży. Dzięki płatnościom odroczonym, klienci LOT mogą lepiej zaplanować swoje wydatki – kupując bilety w korzystnych cenach i płacąc za nie w dogodnym momencie. PayPo to firma, która doskonale rozumie potrzeby współczesnych konsumentów i oferuje rozwiązania, cieszące się dużą popularnością, dlatego jestem przekonana, że docenią to również nasi pasażerowie – tak w oficjalnym komunikacie prasowym komentuje nawiązaną współpracę Małgorzata Bichta-Bartoszek, Zastępca Dyrektora Biura Sprzedaży Internetowej, Dystrybucji i Programów Lojalnościowych PLL LOT.

Oto co warto wiedzieć, jeśli zdecydujecie się na skorzystanie z płatności odroczonych PayPo przy rezerwacji biletów PLL LOT. Po wybraniu PayPo jako metody płatności musicie założyć konto u operatora. Kolejne zakupy potwierdzacie jedynie kodem SMS lub jednym kliknięciem w aplikacji mobilnej. Aby cała transakcja mogła zostać przeprowadzona, numer PESEL nie może być zastrzeżony. PayPo daje pewien poziom elastyczności w spłacie wierzytelności. Płatność można rozłożyć na raty i w czasie, ale wtedy trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami.