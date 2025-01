Home Tech Pixless Camera – mój kandydat na fotograficzną zabawkę roku

Większość premier fotograficznych sprowadza się właściwie do jednego schematu – prezentowana nowość, a to ma wyższą rozdzielczość, a to szybszą matrycę, sprawniejszy autofocus, lepsze możliwości video – i tak dalej. To w końcu naturalne, że sprzęt się rozwija, ale czasem tęsknimy za czymś mniej perfekcyjnym. I Pixless Camera jest właśnie czymś takim – fotograficzną zabawką, która wywołuje uśmiech.