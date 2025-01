Plus rozszerza dostęp do internetu stacjonarnego. W zasięgu są już ponad 24 miliony mieszkańców Polski

Internet stacjonarny Plusa dociera do kolejnych osób

Z internetu korzystamy każdego dnia, zarówno podczas rozrywki jak i nauki czy pracy. Ważny jest więc dostęp do odpowiednio szybkiego łącza, zwłaszcza w domu. Teraz Plus ze swoim szybkim internetem domowym dociera do blisko 11 milionów gospodarstw domowych i ponad 24 miliony mieszkańców Polski. Operator, dzięki współpracy z Polskim Światłowodem Otwartym, mógł dotrzeć jeszcze dalej, poszerzając zasięg o 2,1 miliona domów i mieszkań.

W części lokalizacji maksymalna szybkość łącza wynosi aż 2 Gb/s, natomiast w przypadku przeszło 8,5 miliona gospodarstw domowych, mowa o dostępie do internetu światłowodowego o prędkości do 1 Gb/s. Szybki internet zapewnia użytkownikom nie tylko niezrównaną prędkość, ale też stabilność połączenia, co jest niezwykle ważne podczas korzystania z sieci. Duża przepustowość umożliwia wręcz błyskawiczne pobieranie i przesyłanie plików, płynne streamowanie treści w wysokiej rozdzielczości oraz niezawodną obsługę spotkań online. Jest to więc rozwiązanie idealnie nie tylko dla rodzin, ale też dla firm.

Plus dba o to, żeby jego klienci mieli dostęp do rozrywki na wysokim poziomie. W dobie dostępu do wielu platform streamingowych operator przygotował świetną opcję pod nazwą All In Streaming. Jest to rozwiązanie, które można dokupić w każdej ofercie abonamentowej, umożliwiające dostęp do trzech najpopularniejszych serwisów w jednym miejscu. Dostępny jedynie w Plusie All In Streaming gwarantuje dostęp do bogatej biblioteki Disney+, MAX oraz Polsat Box Go Plus w atrakcyjnej cenie – już od 25 zł za miesiąc.

Dostępność światłowodu w swojej okolicy można sprawdzić na stronie: plus.pl/swiatlowod.