Spacerujesz sobie po lesie, a tam wiatrak za wiatrakiem. To nie żart, a Polska

Las Energii szansą na transformację energetyczną czy zagrożenie dla ekosystemów?

Od 2021 roku Lasy Państwowe realizują projekt Las Energii, mający na celu rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenach leśnych do 2030 roku. Jego głównym założeniem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym. Wiemy, że obecnie projekt jest realizowany w województwie lubuskim, a dokładniej mówiąc na terenie trzech nadleśnictw zarządzanych przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Szczecinie i Zielonej Górze. W każdej z lokalizacji planowana jest budowa maksymalnie 10 turbin wiatrowych o mocy 6-7 MW każda. Turbiny mają być oddalone o co najmniej 2,5 km od zabudowań mieszkalnych, co znacznie przewyższa ustawowe minimum 500 metrów.

Czytaj też: Amerykańskie HIMARSy się chowają. Polska sprawdziła nową broń w akcji

Pomysł jest więc prosty – pójść w las, wyciąć drzewa, wylać fundamenty i postawić na nich górujące nad krajobrazem turbiny wiatrowe. Jednak czy aby to na pewno dobre wyjście? Trudno się dziwić, że cały projekt Las Energii spotkał się z krytyką ze strony polityków, ekologów oraz części społeczeństwa. Z tych stron pojawiły się obawy dotyczące konieczności wycinki drzew pod inwestycje oraz potencjalnego negatywnego wpływu turbin na faunę, a w tym ptaki i nietoperze. Lasy Państwowe podkreślają jednak, że projekt ma charakter pilotażowy, więc na kilku zrealizowanych instalacjach może się skończyć, więc informacje o planie budowy aż 2500 turbin wiatrowych można włożyć między bajki.

Czytaj też: Będą czaić się w głębinach i atakować z zaskoczenia. Polska zrewolucjonizuje swoją marynarkę

Wiemy, że najważniejsze decyzje o dalszym rozwoju Lasu Energii zostaną podjęte dopiero po zakończeniu stosownych badań naukowych, które poprowadzą m.in. eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nie będą to też byle jakie turbiny, bo aby zminimalizować ich wpływ na środowisko, planowane jest wyposażenie ich w systemy detekcji kolizji z ptakami, które w razie zagrożenia automatycznie zatrzymają łopaty. Ponadto, na wieżach turbin zostaną zamontowane systemy monitoringu lasu pod kątem ochrony przeciwpożarowej, więc te instalacje zwiększą też nasze bezpieczeństwo.

Czytaj też: HWBOT County Cup 2024 – Polska wysoko w klasyfikacji konkursu

Innymi słowy, choć projekt Las Energii stanowi ambitną próbę połączenia ochrony środowiska z rozwojem odnawialnych źródeł energii, to kluczowe będzie dokładne zbadanie jego wpływu na ekosystemy leśne oraz uwzględnienie opinii ekspertów i społeczeństwa w procesie decyzyjnym. Innymi słowy, nic nie jest jeszcze przesądzone, a wielkie wiatraki górujące nad leśnym krajobrazem niekoniecznie zostaną przekute na rzeczywistość.