Polska stal górą! Nasi naukowcy wydrukowali stal idealną do sprzętu wojskowego

Polska stal, która podbije świat? Technologia MEX właśnie to zapowiada

Technologia Material Extrusion (MEX) nie jest aż tak nowa, ale najczęściej jest kojarzona z drukowaniem w 3D nie metali, a polimerów. Ostatnio zyskuje jednak uwagę dzięki swojej przydatności w obróbce metali, bo dostrzega się w niej opcję na efektowną i niedrogą produkcję metalowych części. Trudno się temu dziwić, bo standardowa drukarka 3D MEX kosztuje około 4500 złotych, a nie ponad milion, jak to ma miejsce w przypadku laserowych drukarek do wydruku metali. Dodatkowo drukarki MEX są prostsze w obsłudze i konserwacji, co czyni je bardziej uniwersalnymi i to również w warunkach polowych, czyli np. w bazie przy froncie. Zwłaszcza że w przeciwieństwie do systemów laserowych nie wymagają skomplikowanej kalibracji i są znacznie bardziej przystosowane do pracy w trudnych warunkach.

Proces wykorzystywany przez drukarkę MEX polega na wykorzystaniu termoplastycznego filamentu wzbogaconego cząsteczkami metalu. Z kolei tuż po wydrukowaniu komponentu ten przechodzi proces odwiązania, co usuwa polimerowe spoiwo, a następnie jest spiekany w celu scalania metalowych cząstek w solidną strukturę. Zapewnia to możliwość produkcji metalowych komponentów na żądanie, co samo w sobie wpisuje się w koncepcję „cyfrowego magazynu części zamiennych”. Podejście to eliminuje konieczność fizycznego przechowywania zapasowych części, umożliwiając ich natychmiastową produkcję w razie potrzeby. Taka zdolność jest szczególnie cenna w sektorach motoryzacyjnym, lotniczym i obronnym, gdzie szybka produkcja zamienników może przynieść znaczące oszczędności kosztów oraz usprawnić logistykę.

Wiemy, że doktorantka WAT, niejaka Katarzyna Jasik z Wydziału Mechanicznego, prowadzi aktualnie badania nad właściwościami stali nierdzewnej 17-4 PH produkowanej za pomocą technologii MEX. Jej prace koncentrują się na optymalizacji parametrów druku w celu osiągnięcia maksymalnej gęstości, minimalnej porowatości oraz doskonałych właściwości mechanicznych. Badania te są finansowane w ramach grantu Preludium 23 Narodowego Centrum Nauki i realizowane pod kierunkiem prof. Lucjana Śnieżka oraz dr. Janusza Kluczyńskiego.

Wstępne wyniki tychże badań wskazują, że choć próbki wykonane metodą laserową cechują się lepszymi właściwościami mikrostrukturalnymi, to próbki wykonane technologią MEX wykazują większą twardość oraz odpowiednią chropowatość powierzchni. To z kolei sugeruje, że MEX może stać się opłacalną metodą produkcji metalowych komponentów w różnych branżach o wysokim zapotrzebowaniu.