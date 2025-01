Polski program, który sprawi, że zapomnisz o Asanie, Trello i Slacku

Dlaczego menedżerowie szukają alternatyw?

Rynek narzędzi do organizacji pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, a użytkownicy, zwłaszcza menedżerowie i liderzy zespołów, szukają rozwiązań, które nie tylko spełniają podstawowe funkcje, ale oferują coś więcej. Potrzebne są narzędzia, które wychodzą poza standardowe schematy – oferują elastyczność, pełne dostosowanie do lokalnych realiów i wsparcie techniczne na najwyższym poziomie. Dla wielu globalnych graczy polski rynek jest jedynie jednym z wielu, a nie priorytetem. IC Project zmienia ten schemat, skupiając się na połączeniu w całość kilku rozwiązań wykorzystywanych w polskich realiach firmowych.

Wszystko w jednym, czyli mniej chaosu. Tym IC Project wygrywa z zagraniczną konkurencją?

Im mniej narzędzi w firmie, tym mniej chaosu. Nie jest to wielka niespodzianka, ale z drugiej strony nie ma programów idealnych. Prawdopodobnie jeszcze nie powstało i pewnie długo nie powstanie oprogramowanie, które będzie robiło wszystko. Zwłaszcza że nasze potrzeby to praktycznie studnia bez dna. Co jednak w sytuacji, gdy moglibyśmy zastąpić przynajmniej kilka programów w jednym? A przy tym mieć to wszystko połączone w całość? IC Project.

Asana jest świetna do zarządzania projektami, Trello perfekcyjne w pracy zadaniowej, bez Slacka wiele osób nie wyobraża sobie komunikacji. Jakbyśmy poszli kilka kroków dalej, w świecie IT pewnie musielibyśmy wymienić Jirę, a w mierzeniu czasu pracy np. Toggla. A co, jeśli stwierdzimy, że IC Project łączy większość funkcji wspomnianych narzędzi w całość?

No właśnie tak to wygląda i tym polski produkt podbija rynek. W IC Project możesz w pełni zarządzać projektami, pracować z harmonogramami i łatwo je budować, a przy tym masz mnóstwo możliwości do skutecznej pracy zadaniowej. To w końcu system, który reklamuje się jako połączenie programu do zarządzania projektami, jak i organizacji pracy, więc od tego wypadałoby zacząć. Ale jak projekty i zadania, to musi być komunikacja. I to jest.

Do tego mamy wbudowany komunikator, który spokojnie możemy porównać ze Slackiem, pełne możliwości mierzenia i raportowania czasu pracy jak w Togglu, a nawet zarządzanie finansami projektów (zaraportowany czas automatycznie wylicza koszty!), gdzie już chyba musimy się odnieść do samego Excela. Jak widać, to połączenie funkcji jest ciekawe.

Gdzie IC Project sprawdzi się najlepiej? Szerokie zastosowanie w każdej branży

IC Project to narzędzie, które z powodzeniem znajduje zastosowanie w szerokim zakresie branż, oferując wszechstronność i elastyczność, która spełnia potrzeby zarówno małych firm, jak i dużych organizacji. Niezależnie od sektora, IC Project wspiera organizację pracy, zarządzanie projektami oraz komunikację wewnętrzną, zapewniając spójne i efektywne zarządzanie procesami. Narzędzie to dostosowuje się do specyficznych potrzeb firm o różnych modelach działalności, bo zostało stworzone jako bardzo elastyczne. Sam zamysł interfejsu jest modułowy, czyli włączasz i wyłączasz funkcje zależnie od zapotrzebowania.

Współczesne przedsiębiorstwa oczekują rozwiązań, które zintegrowane w jednej platformie umożliwiają optymalizację pracy, monitorowanie postępów oraz skuteczne zarządzanie kosztami, czasem i zespołami. IC Project spełnia te wymagania, niezależnie od branży. Jego elastyczność sprawia, że zarówno firmy produkcyjne, biura projektowe, agencje marketingowe, jak i organizacje z sektora IT czy automatyki przemysłowej mogą korzystać z tego narzędzia w sposób, który odpowiada ich indywidualnym potrzebom. To kompleksowe podejście, które pomaga organizacjom osiągać cele, zwiększać efektywność operacyjną i usprawniać przepływ informacji na wszystkich poziomach działalności.

Wśród firm, które z powodzeniem wdrożyły IC Project, znajdują się takie uznane marki jak Vox Meble, Wawel, Deante, Organique, które wykorzystują jego potencjał do poprawy efektywności zarządzania procesami i lepszej organizacji pracy.

A może coś więcej? Funkcje dla każdego managera.

IC Project to narzędzie, które zaskakuje swoją przemyślaną prostotą i jednocześnie zaawansowanymi możliwościami. Jednym z kluczowych elementów jest moduł obłożenia pracy – rozwiązanie, które pozwala zobaczyć, kto w zespole ma wolne moce przerobowe, a kto potrzebuje odciążenia. To funkcja, która nie tylko ułatwia zarządzanie zadaniami, ale pozwala też lepiej dbać o równowagę w pracy zespołu.

Inną przydatną funkcją jest system szablonowy. Dzięki niemu, zamiast tworzyć każdy projekt od zera możesz skorzystać z gotowych wzorów i szybko rozpocząć pracę. Wystarczy kilka kliknięć, by zaoszczędzić czas i uniknąć chaosu w planowaniu. Pułap wejścia do tego programu jest bardzo niski. Po prostu wybierasz gotowy szablon ze swojej branży i rozpoczynasz zabawę z projektami. Jak pójdziesz dalej, skorzystasz z dedykowanej usługi wdrożeniowej, gdzie zespół IC Project przyjedzie i przeszkoli Twój zespół. Można i tak.

A jeśli Twoja firma opiera się na obsłudze zgłoszeń, to IC Project oferuje również system ticketowy do obsługi serwisu i reklamacji. Wszystkie zgłoszenia są w jednym miejscu, z klarownym podziałem na etapy realizacji, co pozwala lepiej kontrolować postępy i rozwiązywać problemy szybciej. A to wszystko połączone z kontrahentami i projektami.

Te funkcje to tylko wierzchołek góry lodowej. IC Project nie tylko ułatwia codzienną organizację pracy, ale pozwala na pełną kontrolę nad projektem, jego budżetem, terminami i zasobami – wszystko w jednym miejscu. I to stanowi największe ułatwienie naszej pracy.

IC Project vs. Asana, Trello i Slack

Na rynku istnieje wiele rozwiązań, takich jak Asana, Trello czy Slack, oferujących funkcje zarządzania projektami, komunikacji i organizacji pracy zespołowej. Jednak IC Project wyróżnia się jako narzędzie, które łączy wszystkie te funkcje w jednym miejscu, oferując dodatkowo zaawansowane narzędzia finansowe i CRM.

Zintegrowane podejście

Asana, Trello i Slack to narzędzia, które pełnią różne funkcje – Asana skupia się na zarządzaniu projektami, Trello na organizacji zadań, a Slack na komunikacji wewnętrznej. IC Project łączy wszystkie te funkcje w jednym, intuicyjnym narzędziu. Zamiast przechodzić między kilkoma aplikacjami, IC Project umożliwia zarządzanie projektami, zadaniami, komunikację, CRM oraz finanse w jednym miejscu. Taka integracja nie tylko upraszcza codzienną pracę, ale także pozwala firmom na oszczędności, eliminując konieczność korzystania z kilku różnych narzędzi.

Moduł finansowy

Jest to jedna z kluczowych funkcji, która wyróżnia IC Project na tle konkurencji. IC Project oferuje rozbudowany moduł finansowy, który pozwala na dokładne śledzenie rentowności projektów, monitorowanie budżetów i optymalizowanie wydatków. W przypadku Asany czy Trello, brak takich narzędzi sprawia, że firmy muszą korzystać z innych aplikacji, aby zarządzać finansami. IC Project daje firmom pełną kontrolę nad budżetami projektów, co jest kluczowe dla utrzymania kontroli finansowej.

Dedykowane i lokalne wsparcie

Jako polski produkt, IC Project oferuje wsparcie techniczne w języku polskim, co sprawia, że jest lepiej dopasowane do specyfiki polskiego rynku. Z kolei zagraniczne narzędzia często nie oferują wsparcia w języku polskim, co bywa utrudnieniem dla firm, które nie chcą korzystać z tłumaczeń. IC Project zapewnia szybki czas reakcji na zapytania, co jest istotnym atutem dla firm szukających profesjonalnego wsparcia w języku ojczystym.

IC Project to narzędzie stworzone z myślą o firmach, które cenią sobie kompleksowe podejście do zarządzania. Łączy funkcjonalności kilku narzędzi w jednym, oferując jednocześnie pełne wsparcie techniczne w języku polskim. Dzięki swojej elastyczności IC Project sprawdzi się zarówno w małych zespołach, jak i w dużych organizacjach, gdzie zarządzanie czasem, komunikacją i budżetami ma kluczowe znaczenie.

Przetestuj za darmo, umów się na spotkanie i daj szansę polskiemu produktowi. Tylko i aż tyle.

Nie musisz nam wierzyć na słowo – przekonaj się sam, co IC Project może zrobić dla Twojej firmy. Gwarantujemy, że od samego początku poczujesz dedykowane wsparcie. Możesz założyć konto testowe, umówić się na dedykowaną prezentację możliwości całego narzędzia, albo po prostu porozmawiać o potencjalnych rozwiązaniach.

Przejrzysty interfejs, zaawansowane funkcje oraz lokalne wsparcie to tylko niektóre z korzyści, które czekają na Ciebie. IC Project to nie tylko oszczędność czasu, ale także narzędzie, które pozwala unikać błędów, usprawniając komunikację i podnosząc efektywność.

To pierwszy krok ku większej efektywności, przejrzystości i lepszej organizacji – i co najważniejsze, krok w stronę bardziej świadomego zarządzania Twoim biznesem. Jesteś gotów sprawdzić, jak IC Project może odmienić codzienność Twojego zespołu?