Przenieś numer do Plusa i zgarnij smartfon za pół ceny

Samsung Galaxy S24 FE 128 GB

Galaxy S24 FE został wyposażony ekran Dynamic AMOLED X2 o przekątnej 6,7″ i rozdzielczości FHD+. Wyświetlacz może pracować z odświeżaniem 120 Hz lub 60 Hz i ma funkcję Vision Booster zwiększającą jasność w intensywnym świetle, obsługuje też HDR10+. Część fotograficzną stanowi kamerka do selfie 10 Mpix, szerokokątny stabilizowany aparat główny 50 Mpix, 12-megapikselowa jednostka z obiektywem ultraszerokokątnym o polu widzenia 123° oraz stabilizowany teleobiektyw 3× z matrycą 8 Mpix.

Sercem Galaxy S24 FE jest SoC Exynos 2400e, współpracujący z 8 GB pamięci RAM i w proponowanym wariancie 128 GB pamięci flash. Za zasilanie odpowiada akumulator 4700 mAh, obsługujący szybkie ładowanie przewodowe 25 W i bezprzewodowe 15 W. Rozbudowany podsystem łączności zapewnia obsługę sieci 5G, Wi-Fi 6E (802.11ax) i urządzeń Bluetooth 5.3. Smartfon jest odporny na kurz i wodę zgodnie z certyfikatem IP68.

Oprogramowanie Samsung OneUI zapewnia wygodną obsługę wszystkich funkcji, wysoką estetykę, a także dostęp do funkcji Galaxy AI takich jak:

Circle to Search

Tłumaczenia na żywo

Asystent zdjęć – Edycja Generatywna, Studio Portretu, Sugestie Edycji i natychmiastowe zwolnione tempo.

Asystent czatu

Asystent notatek

Asystent transkrypcji

Asystent przeglądania

motorola edge 50 neo 12/512GB

motorola edge 50 neo to typowy przedstawiciel klasy średniej, ale w wyjątkowo eleganckim wykonaniu. Smartfon wyposażony został w bardzo jasny ekran LTPO OLED o przekątnej 6,4″ i podwyższonej rozdzielczości 2670×1200, odświeżany z częstotliwością 120 lub 60 Hz, zapewniający także obsługę HDR10+. Sercem smartfonu jest układ SoC MediaTek Dimensity 7300, współpracujący z 12 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB pamięci flash.

Zasilanie zapewnia akumulator 4310 mAh – stosunkowo niewielka pojemność rekompensowana jest częściowo przez energooszczędność procesora, a częściowo przez szybkie ładowanie – motorolę edge 50 neo ładować przewodowo można mocą aż 68 watów, a bezprzewodowo z mocą 15 W. Rozbudowany układ łączności zapewnia bezproblemową obsługę sieci 5G, Wi-Fi 6e (802.11ax) i Bluetooth 5.3. Smartfon jest odporny na kurz i wodę zgodnie z certyfikatem IP68, a wysoką wytrzymałość potwierdza dodatkowo certyfikat zgodności z normą MIL-STD-810H.

Dobrze wygląda także część fotograficzna, składająca się z trzech aparatów głównych (stabilizowany 50 Mpix szerokokątny, 13 Mpix ultraszerokokątny oraz 10 Mpix stabilizowany teleobiektyw ×3), oraz kamera do selfie 32 Mpix.

Oprogramowanie motoroli tradycyjnie to w zasadzie czysty Android, z dołożonymi aplikacjami motoroli – dobrze wygląda, pracuje przy tym lekko i stabilnie. motorola wyróżnia się także eleganckim wzornictwem i kolorowymi obudowami wykonanymi zgodnie ze wzornikiem Pantone.

realme 12+ 5G 8/256GB

realme 12+ 5G to kolejny przedstawicie klasy średniej. W eleganckiej obudowie kryje się ekran AMOLED o przekątnej 6,67″ i rozdzielczości 2400 × 1080 punktów, obsługujący HDR10+ i odświeżany z częstotliwością 120 Hz. Sercem smartfonu jest procesor MediaTek Dimensity 7050 5G, współpracujący w prezentowanym wariancie z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB pamięci flash.

Część fotograficzną stanowią 3 aparaty – najbardziej wartościowy jest oczywiście aparat główny, dysponujący matrycą 50 Mpix i stabilizowanym obiektywem szerokokątnym 26 mm. Towarzyszy mu ultraszerokokątny aparat z matrycą 8 Mpix i obiektywem o kącie widzenia 112°, odpowiadającym ogniskowej 16 mm, oraz oczko do makrofotografii o rozdzielczości 2 Mpix. Selfie natomiast zrobimy aparatem 16 Mpix.

Zasilanie zapewnia akumulator o pojemności 5000 mAh – standardowej dla tej klasy urządzeń. Zapewnia nie tylko długi czas pracy na jednym ładowaniu, ale także możliwość szybkiego uzupełnienia energii, baterię bowiem można ładować przewodowo mocą 67 watów. Podsystem łączności zapewnia bezproblemową obsługę sieci 5G, Wi-Fi 6 (802.11ax) i Bluetooth 5.2. Smartfon jest w podstawowym stopniu zabezpieczony przed kurzem i zachlapaniami, zgodnie z normą IP54. Ciekawostką i miłym dodatkiem jest rzadko już spotykane, a cenione przez miłośników muzyki gniazdo mini-jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek.

Samsung Galaxy A16 5G 4/128 GB

Samsung Galaxy A16 5G jest najprostszym smartfonem w zestawieniu. Z założenia jest to model przeznaczony dla najmniej wymagających użytkowników, którzy potrzebują podstawowego urządzenia do utrzymania kontaktu ze światem – świetnie nadaje się na przykład dla starszych użytkowników, lub jako pierwszy smartfon dla dziecka.

W klasycznej obudowie znajdziemy duży ekran, o przekątnej 6,7″ i rozdzielczości 2340 × 1080 pikseli, odświeżany z częstotliwością 90 Hz. Napęd stanowi procesor Exynos 1330, który w tej wersji współpracuje z 4 GB pamięci operacyjnej i 128 GB pamięci flash.

Zasilanie Samsunga A16 zapewnia akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo mocą 25 watów. Mimo tego, że ten model należy do grupy podstawowych, dysponuje pełną obsługę nowoczesnych sieci 5G, które uzupełnia układ Wi-Fi 5 (802.11ac) i Bluetooth 5.3. Smartfon jest zabezpieczony przed kurzem i zachlapaniem, zgodnie z normą IP54.

Skoro już wiemy, co nieco o smartfonach, to teraz czas na to, co najprzyjemniejsze – wybierając ofertę sieci Plus i przenosząc do niej numer, można każde z tych urządzeń kupić z rabatem sięgającym nawet 50%. Zasada przy tym jest bardzo prosta – im wyższy abonament wybieramy, tym lepszą zniżkę otrzymamy. I tak decydując się na pakiet:

L za 69 zł/miesięcznie z rabatem otrzymujemy 120 GB internetu oraz zniżkę na smartfon wynoszącą aż 50%,

M za 59 zł/miesięcznie z rabatem otrzymujemy 50 GB oraz zniżkę na smartfon wynoszącą 30%,

S za 39 zł/miesięcznie z rabatem, otrzymujemy 6 GB oraz 20% zniżki na smartfon.

W każdym z wariantów standardowo otrzymujemy oczywiście nielimitowane połączenia oraz wiadomości SMS i MMS

Przykładowe ceny urządzeń objętych zniżką 50% z abonamentem L:

Samsung Galaxy S24 FE 128 GB – 1599 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 133,15 zł/miesięcznie, cena bez rabatu – 3199 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3199 zł);

– 1 zł na start oraz 12 rat po 133,15 zł/miesięcznie, cena bez rabatu – 3199 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3199 zł); motorola edge 50 neo 12/512GB – 999 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 83,16 zł/miesięcznie, cena bez rabatu – 1999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1979 zł);

– 1 zł na start oraz 12 rat po 83,16 zł/miesięcznie, cena bez rabatu – 1999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1979 zł); realme 12+ 5G 8/256GB – 799 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 66,50 zł/miesięcznie, cena bez rabatu – 1599 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1599 zł);

– 1 zł na start oraz 12 rat po 66,50 zł/miesięcznie, cena bez rabatu – 1599 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1599 zł); Samsung Galaxy A16 5G 4/128 GB – 499 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 41,50 zł/miesięcznie, cena bez rabatu – 999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 999 zł).

Promocja obowiązuje do odwołania lub do wyczerpania zapasów, a jej szczegóły dostępne są tutaj.