Chińczycy osiągnęli temperaturę wyższą niż na Słońcu. Ustanowili przy tym niebywały rekord

Najlepszym tego dowodem są ostatnie dokonania chińskich inżynierów, którzy poinformowali o wygenerowaniu temperatury sięgającej 100 milionów stopni Celsjusza. Taką wartość udało się utrzymać przez niemal siedemnaście minut. Oznacza to nowy najlepszy wynik ustanowiony w czasie eksperymentów poświęconych fuzji jądrowej.

Taka reakcja zachodzi wewnątrz gwiazd – również na Słońcu. Prowadzi ona do powstawania energii w ogromnych ilościach, dlatego naukowcy próbują ją naśladować, aby stworzyć niezawodne źródło stanowiące realną alternatywę dla paliw kopalnych. Eksperymenty dotyczące reakcji termojądrowej są wielkim wyzwaniem, ale i mogą doprowadzić do ogromnych korzyści, dlatego mają międzynarodowy charakter.

Ostatni rekord w zakresie utrzymywanej skrajnie wysokiej temperatury pofrunął do Chin. Właśnie tam, wykorzystując tokamak EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) naukowcy osiągnęli 100 milionów stopni Celsjusza i utrzymali tę wartość przez 1006 sekund. Dla porównania, dotychczasowy rekord wynosił 403 sekundy i został ustanowiony w 2023 roku, podczas gdy wcześniejszy – opiewający na 101 sekund – pochodziły z 2021 roku.

Chińscy naukowcy osiągnęli rekordowy wynik w czasie eksperymentów prowadzonych z wykorzystaniem tokamaka EAST. Temperatura 100 milionów stopni Celsjusza została tam utrzymana przez prawie siedemnaście minut

Znaczne poprawy, notowane w stosunkowo krótkim czasie, pokazują, że obecnie dostępne reaktory termojądrowe mają ogromny potencjał. Określa się je mianem sztucznych słońc, a wielkim wyzwaniem jest nie tylko projektowanie odpowiednio wytrzymałych materiałów, lecz również stosowanie metod pozwalających na precyzyjne kontrolowanie rozgrzanej plazmy.

Granica 1000 sekund jest uważana za bardzo istotne osiągnięcie w toku badań nad syntezą jądrową. Sukces przypada na konto przedstawicieli Instytutu Fizyki Plazmy Chińskiej Akademii Nauk w Hefei. Atomy wodoru znajdujące się w tak skrajnie wysokich temperaturach zaczynają się ze sobą łączyć. W takich okolicznościach powstaje hel, a przy okazji – ogromne ilości energii.

I to właśnie ta ostatnia interesuje ludzkość. Mówimy bowiem o wydajnym źródle, które mogłoby dostarczać energii bez wytwarzania szkodliwych dla środowiska emisji. Ale żeby realizacja tego celu była możliwa, potrzeba reaktorów przystosowanych do pracy w iście ekstremalnych warunkach. Wysokie temperatury utrzymywane przez kilkanaście minut to oznaka, że sektor rozwija się we właściwym kierunku. W przyszłości przyjdzie pora na wdrożenie tej technologii na potrzeby komercyjnego wytwarzania energii.