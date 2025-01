Revolut z nową usługą dla inwestujących

Z Revolut możesz inwestować w plany inwestycyjne ETF bez prowizji

Nowa usługa dostępna jest w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym, zatem także w Polsce. Dostawcą jest Revolut Securities Europe UAB, instytucja finansowa zarejestrowana na Litwie i znajdująca się pod nadzorem tamtejszego regulatora.

Revolut proponuje inwestowanie w ETF, czyli giełdowe fundusze inwestycyjne. Umożliwiają one inwestowanie w ramach jednej transakcji w konkretny koszyk inwestycyjny, w ramach którego mogą znaleźć się indeksy giełdowe, całe sektory lub grupy tematyczne, a nawet rynki, przy czym minimalna wartość inwestycji to 1 euro. Transakcje mogą być cykliczne, a do wyboru jest ponad 300 różnych funduszy inwestycyjnych ETF z całej Unii Europejskie. Łatwe i bezprowizyjnej inwestowanie ma zachęcić użytkowników do tej formy aktywności finansowej.

Klienci mają zatem z czego wybierać i mogą decydować, czy wolą inwestowanie w bezpieczne ETF, w których większość koszyka stanowią obligacje, czy też bardziej ryzykowne oparte o akcje. Inwestycje mogą być jednorazowe lub cykliczne – nie obciążają limitów dotyczących innych transakcji w ramach posiadanego planu Revolut.

Do obsługi transakcji Revolut przygotował specjalną stronę internetową, do której można się zalogować w przeglądarce (numerem telefonu i kodem, lub skanując kod QR i autoryzując się w aplikacji) i odpowiedni panel inwestycyjny w aplikacji.