Rosja rozpoczęła produkcję paliwa jądrowego. Wiemy, gdzie zostanie wykorzystane

Reaktory BREST cechują się bezpieczeństwem i zamkniętym cyklem paliwowym, a wykorzystywany w nich ołów zapewnia wysoką skuteczność połączoną z odpornością na promieniowanie i wysokie temperatury. Poza wariantem o mocy 300 MW istnieje też większy, czyli 1200 MW. Produkcja paliwa, o której pojawiły się niedawno doniesienia, ma dotyczyć tej pierwszej opcji.

Plany, o których poinformowała grupa Rosatom, zakładają produkcję ponad 200 pakietów wspomnianego paliwa. Będzie to związane z rozpoczęciem pilotażowych operacji zakładu produkcji/regeneracji paliwa jądrowego przeznaczonego dla BREST-OD-300. Jest to tzw. reaktor na neutronach prędkich, który ma odegrać istotną rolę w rozwoju systemu energetyki jądrowej IV generacji.

fot. Rosatom

Placówka, w której prowadzone są ostatnie działania, znajduje się w Siewiersku, w zachodniej Syberii. To pierwszy z trzech planowanych obiektów, które będą w przyszłości tworzyć kompleks demonstracyjny IV generacji. Działający już, zautomatyzowany zakład zdążył dostarczyć makiety pakietów paliwowych z peletami paliwowymi ze zubożonego azotku uranu.

Rosjanie poinformowali o rozpoczęciu produkcji paliwa jądrowego, które będzie wykorzystywane na potrzeby działania reaktora BREST, który ma być chłodzony ołowiem

Schemat produkcji obejmuje karbotermiczną syntezę mieszanych azotków uranu i plutonu, produkcję pelet paliwowych, oraz elementów paliwowych, a także montaż kompletnych pakietów paliwowych. Po tym, jak zostanie wydana zgoda na przetwarzanie plutonu, pracownicy syberyjskiej placówki rozpoczną produkcję mieszanego gęstego paliwa azotkowo-uranowo-plutonowego.

Reaktory na neutronach prędkich cechują się wydajnym wykorzystywaniem produktów wtórnych cyklu paliwowego do wytwarzania energii. Osiągają przy tym wysoki wskaźnik reprodukcji, co w praktyce oznacza szybkie wytwarzanie potencjalnego paliwa, którego może być więcej aniżeli wynosi zużycie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to BREST-OD-300 będzie pierwszym na świecie szybkim reaktorem chłodzonym ołowiem.