Nowy rozbłysk najwyższej klasy X na Słońcu. Zapowiada się burzliwy styczeń

Słońce powitało nowy rok na swój własny sposób. 4 stycznia 2025 r. na powierzchni naszej gwiazdy centralnej doszło do silnego rozbłysku słonecznego klasy X1,8. To uwolnienie olbrzymiej ilości energii zostało zarejestrowane przez satelitę GOES-East. To wyraźne przypomnienie o mocy Słońca i jego istotnym wpływie na nasz świat, który w dzisiejszych czasach uzależniony jest od technologii.