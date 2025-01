Rusza MOVA Week – bestsellerowe urządzenia w świetnych promocjach

Bestsellerowe urządzenia sprzątające MOVA w jeszcze lepszych cenach

Flagowy robot sprzątający od MOVA to idealne połączenie sprzętu, który odkurza i mopuje podłogi, pozostawiając podłogę perfekcyjnie czystą. Do tego urządzenie zapewnia nam niezrównaną wygodę, ponieważ na koniec pracy sam upierze mopa, umyje tarkę i wysuszy je gorącym powietrzem o temperaturze 70°C, zapobiegając rozwijaniu się bakterii i powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Ponadto automatycznie opróżni pojemnik na kurz, a dzięki dużemu, 3,2-litrowemu workowi umieszczonemu w stacji dokującej, pozwoli nam zapomnieć o jakimkolwiek ingerowaniu w proces sprzątania. MOVA P10 Pro Ultra cechuje się rekordową siłą ssania na poziomie 13 Pa, rewolucyjną technologią Vormax, zaawansowaną stacją dokującą 7-in-1 i wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak wykrywanie zabrudzeń czy wykrywaniu dywanów. Ten najbardziej zaawansowany robot sprzątający kosztuje normalnie 3479 zł, natomiast w ramach promocji kupicie go z 17-procentowym rabatem.

Jeśli nie potrzebujecie aż tak zaawansowanych funkcji lub wasz budżet jest mniejszy, warto zerknąć na model MOVA E20. On również oferuje funkcje odkurzania i mopowania. Cechuje go wysoka siła ssania 5000 Pa, zaawansowana technologia Smart Pathfinder z laserem LDS do dokładnego mapowania przestrzeni, a także kompaktowa konstrukcja. Dzięki niej urządzenie dotrze też w trudniej dostępne miejsca. Aplikacja towarzysząca pozwoli zaplanować sprzątanie i zarządzać nim, nawet będąc poza domem. Warto też zwrócić uwagę na jego baterię, która umożliwia sprzątanie przez 260 minut i posprzątanie nawet do 175 m². W regularnej sprzedaży MOVA E20 kosztuje 869 złotych, ale w ramach MOVA Week kupicie go z rabatem 20%.

Chociaż roboty odkurzające są bardzo wygodne, niektórzy wolą mieć większą kontrolę nad procesem sprzątania, zwłaszcza jeśli mają w domu sporo zakamarków i trudno dostępnych miejsc. W takim przypadku lepiej sprawdzi się odkurzacz pionowy. Tutaj MOVA przygotowała dla nas kilka modeli, w zależności od potrzeb i budżetu:

Ten bezprzewodowy odkurzacz pionowy cechuje się mocą 425W i siłą ssania 150 AW, dzięki czemu skutecznie usuwa kurz, brud i inne zanieczyszczenia, zarówno z twardych podłóg i dywanów. Na pokładzie znalazł się też zaawansowany system filtracji, usuwający 99,9% drobinek kurzu i alergenów, zapewniając nie tylko czystą podłogę, ale też powietrze, którym oddychamy. Szczotka Optilnsight, wyposażona w światła LED, nadaje się do wielu powierzchni, umożliwiając usunięcie kurzu, którzy normalnie umknąłby naszej uwadze. Dodatkowo w zestawie znajdziemy wiele końcówek, co w połączeniu z unikalną konstrukcją sprawia, że bez problemu posprzątamy pod meblami, wyczyścimy kurz z półek czy odświeżymy zasłony oraz trudno dostępne miejsca kanapy. Warto jeszcze wspomnieć, że ten model cechuje się imponującym czasem pracy sięgającym do 90 minut na jednym ładowaniu. Normalnie w cenie katalogowej kupimy go za 999 złotych, ale w ramach trwającej promocji ta cena będzie obniżona o 15%.

W promocji znalazły się też dwa bestsellerowe odkurzacze pionowe, które łączą funkcjonalność z przystępną ceną. J20 wyposażono w bezszczotkowy silnik o mocy 250 W, pojemny akumulator pozwalający nawet na 50 minut pracy i skuteczny system filtracji, wychwytujący pył i drobne cząsteczki ze skutecznością sięgającą 97%. Składana rura pozwala dotrzeć pod meble i w trudnodostępne miejsca bez schylania się, a specjalistyczne końcówki umożliwiają wszechstronne sprzątanie. Odkurzacz pionowy MOVA J20 dostępny jest w sugerowanej cenie katalogowej 569 złotych, a w promocji kupicie go z rabatem 20%.

MOVA J30 zapewnia już większą moc, bo na poziomie 450W i pojemniejszy akumulator, który pozwoli na sprzątanie nawet przez 60 minut. Głowica szczotki z oświetleniem i składana rura doskonale sprawdzą się podczas odkurzania ciemnych zakamarków, a wielowarstwowy system filtracji wychwytuje pył i drobne cząsteczki ze skutecznością sięgającą 97%. J30 poradzi sobie z dotarciem do trudno dostępnych miejsc i czyszczeniem nie tylko podłogi oraz dywanów, ale też tapicerki, blatów czy szczelin w meblach. Normalnie MOVA J30 dostępny jest w cenie katalogowej 749 zł, jednak podczas MOVA Week możecie liczyć na 16-procentową obniżkę.

MOVA Week – kiedy i gdzie skorzystać z promocji?

Wszystkie powyższe modele, objęte promocją, znajdziecie w największych sieciach elektronicznych w Polsce, takich jak RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro oraz na platformie Allegro. Pamiętajcie, że jest to oferta czasowa i MOVA Week trwa od 28 stycznia do 14 lutego.