Galaxy Ring jeszcze lepszy w monitorowaniu snu. Samsung wprowadza nowości

Samsung rozszerza ofertę rozmiarową pierścienia Galaxy Ring, wprowadzając nowe wersje urządzenia – 14 i 15. Dzięki temu całkowita ilość rozmiarów zwiększa się do 10, obejmując rozmiary od 5 do 15. Powinno to wystarczyć na palec o każdych gabarytach i zwiększyć zainteresowanie urządzeniem. Tym bardziej, że trafi on na kolejne 15 rynków na całym świecie – w Cyprze, Czechach, Grecji, Izraelu, Japonii, Mauritiusie, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Singapurze, Słowacji, Tunezji, Turcji, Węgrzech, Wietnamie, i Zambii

Galaxy Ring lepiej zadba o sen i stres

Galaxy Ring jest powiązany z Samsung Health, zaś aby jeszcze lepiej pomagał w życiu codziennym, zaktualizowano aplikację o kolejne możliwości. Na liście zmian znajdziemy holistyczne monitorowanie parametrów fizjologicznych, personalizowane wskazówki dotyczące optymalnego czasu spania oraz szczegółowe raporty o środowisku snu. Ma to pomóc w zadbaniu o ogólną kondycję.

Aplikacja, będąca częścią ekosystemu SmartThings, analizuje środowisko snu. Ocenie podlegają wszystkie czynniki, mające na niego wpływ, w tym natężenie światła w pomieszczeniu oraz jakość powietrza. Na tej podstawie można otrzymać rekomendacje, co ulepszyć, aby spać zdrowiej.

Czytaj też: Test Samsung Galaxy Ring – opaska sportowa bez ekranu i… kilku innych rzeczy

Jak czytamy w komunikacie prasowym: “wskazówki dotyczące czasu snu sugerują optymalne godziny zaśnięcia i pobudki, dostosowane do indywidualnych wzorców, nawyków i stanu organizmu. Wykraczając poza analizę snu, aplikacja Samsung Health udostępnia przydatne informacje, rekomendując najodpowiedniejsze pory na spanie snu na podstawie kombinacji rezultatów z pomiarów nocnych i dziennych”.

Pojawia się również nowy moduł – “Mindfulness tracker”. Ma za zadanie pomóc w redukcji poziomu stresu poprzez kontrolowanie nastroju i intensywności oddychania. Wszystko to od 22 stycznia 2025 roku. Jeśli korzystasz z tego pierścienia, to z pewnością bardzo dobra wieść.