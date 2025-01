Samsung odkupi twój stary smartfon Galaxy – teraz nie tylko przy zakupie nowego

Galaxy Trade-In Program – czekamy, aby był w Polsce

Nowy wariant odkupu urządzenia działać ma przez cały rok i nie będzie wymagał takiej okazji, jak zakup urządzenia. Program wystartował dziś we Francji i macierzystej Korei Południowej i zgodnie z informacjami producenta, będzie sukcesywnie rozszerzany na kolejne rejony i państwa w ciągu 2025 roku. O tym, czy Polska znajdzie się w gronie państw, gdzie będzie dostępny Galaxy Trade-In Program niestety nic w tej chwili nie wiadomo, pozostaje jednak mieć nadzieję, że tak.

Operatorem, który będzie obsługiwał Trade-In będzie Likewiz. Katalog sprzętu objętego w tej chwili programem obejmuje składaki Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3 oraz rodziny Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S22 i Galaxy S23 – może się on jednak ostatecznie różnić w zależności od kraju, w którym chcielibyśmy skorzystać z odkupu.

Na francuskiej stronie Samsunga można przyjrzeć się proponowanym wycenom – kwoty są oczywiście podawane w maksymalnej wysokości, za urządzenia w doskonałym stanie. W zależności od klasyfikacji (smartfon może dostać ocenę doskonałą, dobrą lub zostać zakwalifikowany do recyclingu) ostateczna wycena może się różnić. Co ciekawe, można do programu zgłosić także urządzenia niesprawne i także uzyskać z nich odpowiednią kwotę. Wstępną wycenę na podstawie opisu właściciela można przeprowadzić na stronie programu.