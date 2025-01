Kiedy Samsung pokaże światu swojego podwójnego składaka? Koreańczycy są na ostatniej prostej

Samsung kontynuuje swoją przygodę ze składanymi telefonami, ale ponieważ rynek i konkurencja nie stoją w miejscu, nadchodzi pora na podwójne składaki. W odróżnieniu od zaprezentowanego pod koniec września 2024 roku Huawei Mate XT Ultimate Design, Koreańczycy stawiają na konstrukcję podwójnie składaną do środka, aby skutecznie chronić wyświetlacz przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi (widać to doskonale na bazie konceptu o nazwie Flex G zaprezentowanego na MWC 2023). Kiedy zatem potencjalnie moglibyśmy się spodziewać premiery podwójnych składaków Samsunga? Pierwsza dogodna okazja to lipiec i premiera Galaxy Z Fold 7 oraz Galaxy Z Flip 7. Produkcja podwójnie składanych telefonów ma ruszyć już w okolicach kwietnia.

Po rozłożeniu ekran podwójnie składanego telefonu może osiągnąć przekątną w okolicach 9,9 do 10 cali. Co więcej, zaplanowana na lipiec premiera składaków Samsunga może być w tym roku wyjątkowo obfita, bo do debiutu szykuje się również czwarty model – Galaxy Z Flip FE. Najnowsze przecieki z rynku sugerują, że Samsung rozważa inny rodzaj technologii dla rysika S Pen – taki, który nie wymaga digitizera. Galaxy Z Fold7 miałby zostać go pozbawiony, a taki zabieg jest rzekomo podyktowany chęcią odchudzenia jego konstrukcji. Koreańczycy przegrywają wyścig na grubość składanych urządzeń z chińskimi firmami, takimi jak Honor (Magic V3).

Nadal nie wiadomo, jakim chipsetem będzie dysponować podwójny składak Samsunga. Spekuluje się za to, że Z Fold 7 i Z Flip 7 mogą być wyposażone w Exynosa 2500, który nie trafił do rodziny Galaxy S25 z powodu pewnych problemów z wydajnością. Dla odmiany nowy w serii Z Flip FE może mieć na pokładzie Exynosa 2400e, ze względu na nieco niższy próg cenowy dla tego urządzenia. Wszystko stanie się jasne już w najbliższych miesiącach, a nam pozostanie tylko głęboko sięgnąć do kieszeni, bo tak rewolucyjne konstrukcje do tanich należeć nie będą.