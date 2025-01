Home Tech Seria POCO X7 już oficjalnie i jest w czym wybierać. Znamy ceny smartfonów w polskiej dystrybucji

W świetle licznych wcześniejszych przecieków dotyczących zarówno specyfikacji technicznej, jak i zdjęć, seria smartfonów POCO X7 praktycznie nie miała już przed nami większych tajemnic. W końcu nadszedł dzień oficjalnej premiery i można na spokojnie spojrzeć bliżej na to, co ma tym razem do zaproponowania znana submarka Xiaomi. Jest w czym wybierać, bo debiutują dwie regularne wersje, czyli POCO X7 oraz POCO X7 Pro, ale jest też edycja limitowana – POCO X7 Pro Iron Man Edition. Wszystkie te sprzęty będzie można kupić przez pewien czas w promocyjnych cenach, ale o tym za chwilę. Najpierw rzućmy okiem na wizualia i wnętrzności.