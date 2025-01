Home Trendy i wydarzenia Nowy rok, stary ja i znów wyższe składki ZUS. Prowadzenie firmy w Polsce przypomina thriller psychologiczny

Egzystujemy w skomplikowanej rzeczywistości, a więc takiej, w której trudno pogodzić interesy różnych grup społecznych. Wzrost płacy minimalnej i prognozowany wzrost poziomu średniego wynagrodzenia jednych ucieszy, a drugim każe sięgnąć głębiej do swoich portfeli i zapłakać. Dokładnie taką zagwostkę stanowią składki ZUS, a więc składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, którzy 2025 rok rozpoczynają z wizją kolejnych podwyżek w tych obowiązkowych opłatach. Na jaki poziom powędrowały tym i razem i ile więcej trzeba będzie co miesiąc oddać do państwowej skarbonki?