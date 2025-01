Starsze wersje Chrome tracą bardzo praktyczną funkcję

Chrome Sync to jedna z najlepszych funkcji przeglądarki internetowej od Google’a. Możliwość przełączania się między urządzeniami i utrzymywania tych samych zakładek, haseł, kart itp. to bardzo wygodne, praktyczne rozwiązanie. A nie można zapomnieć o nowszych funkcjach, takich jak przenoszenie kart między urządzeniami mobilnymi i komputerami. Jednak już w 2025 roku wcześniejsze wersje Chrome stracą te możliwości.

Google Chrome – które przeglądarki będą mieć gorzej?

Chrome Sync jest wycofywany ze starszych wersji przeglądarki Google’a. A konkretnie tych, które mają ponad cztery lata. Jeśli z takiej korzystasz, możesz zobaczyć komunikat: “Zaktualizuj przeglądarkę Chrome, aby rozpocząć synchronizację” lub “Zaktualizuj przeglądarkę Chrome, aby nadal korzystać z danych Chrome na koncie Google”. A co, jeśli nie możesz zaktualizować Chrome z jakiegokolwiek powodu? Niestety, w takiej sytuacji nie będzie można korzystać z Chrome Sync. W takim przypadku rozważ przejście na inną przeglądarkę z możliwością synchronizacji, którą możesz aktualizować.

Szczerze mówiąc, to rozsądny ruch ze strony Google’a. Producent chce, aby korzystać z najnowszych wersji przeglądarki choćby po to, aby nie były w użyciu wersje mające różne luki w zabezpieczeniach. Im bardziej opóźniasz się z aktualizacjami przeglądarki, tym bardziej jest ona podatna na ataki, złośliwe oprogramowanie oraz hakerów. Ponadto nowsze wersje mają więcej możliwości, więc zmiana starszej na najnowszą to bardo rozsądny pomysł.

