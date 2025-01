Naukowcy znaleźli niezidentyfikowane struktury na Marsie. Ich istnienie wskazuje na niezwykłą przeszłość tej planety

Takich obiektów odkryto już naprawdę wiele, ponieważ mówi się o tysiącach podobnych struktur. W ich składzie można dostrzec warstwy minerałów ilastych. To ważne spostrzeżenie, wszak do ich powstawania dochodzi, gdy woda wchodziła w interakcje ze skałami z czasu, w którym północne rejony Marsa były zdecydowanie wilgotniejsze, niż ma to miejsce obecnie.

Datowanie wspomnianych formacji sięga prawie czterech miliardów lat wstecz. Mówimy więc o wyjątkowo odległej przeszłości Marsa, lecz najważniejszy pozostaje fakt, że mogły tam wtedy panować warunki pozwalające na utrzymanie znanych nam form życia. Co ciekawe, występująca na miejscu dychotomia, tj. wyraźna różnica między ukształtowaniem południowej i północnej półkuli Czerwonej Planety, również może odgrywać znaczącą rolę w całej sprawie.

Tysiące kopców znalezionych na powierzchni Marsa mogą być kluczowym dowodem w debatach nad przeszłością tej planety

Na południu znajdują się powiem wyżyny, podczas gdy na północy równiny, które dawniej mógł pokrywać ogromnych rozmiarów zbiornik wodny. Być może był to ocean istniejący wraz z rzekami czy jeziorami płynącymi po powierzchni Marsa kilka miliardów lat temu. Najnowszym i bardzo ważnym dowodem jest w tym przypadku odkrycie ponad 15 000 kopców o wysokości do 500 metrów, które okazują się bogate w minerały ilaste.

Członkowie zespołu badawczego stojącego za ostatnimi ustaleniami piszą o nich w Nature Geoscience. Wiadomo, iż podobne formacje na Ziemi powstają w obecności bieżącej wody, dlatego można zakładać, iż podobnie wyglądało to na Czerwonej Planecie. Do przeprowadzenia badań poświęconych kopcom naukowcy wykorzystali wysokiej rozdzielczości obrazy i dane zebrane z udziałem instrumentów HiRISE i CRISM na sondzie MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), Mars Express i ExoMars Trace Gas Orbiter.

Stało się wtedy jasne, że mówimy o skałach bogatych w minerały ilaste, powstających w środowiskach bogatych w wodę. Oczywiście nie jest pewne, że musiała ona być częścią ogromnego oceanu, lecz taki wariant jest rozpatrywany coraz częściej. Autorzy nowych ustaleń sugerują, jakoby wykryte formacje pochodziły z tzw. okresu noachijskiego. Ten trwał mniej więcej od 4,1 mld do 3,7 mld lat temu. Jako że łazik Rosalind Franklin, który ma trafić na Marsa w 2028 roku, będzie zajmował się poszukiwaniem dowodów na istnienie tam życia, to wydaje się, iż przeszukiwanie tego regionu będzie idealnym rozwiązaniem.