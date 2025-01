Największe sieci społecznościowe zgodziły się na wymogi, jakie nakłada Unia Europejska

12 największych platform społecznościowych i Unia Europejska

Wśród nich jest nie tylko Meta (czyli Facebook, Instagram i Threads), ale także Dailymotion, Jeuxvideo.com, LinkedIn, Microsoft, Snapchat, Rakuten Viber, TikTok, Twitch, YouTube i o ciekawe, także X, który pod rządami Elona Muska nie raz angażował się w działania na granicy legalności – np. wywiad z liderką skrajnie prawicowej niemieckiej partii Alternatywa dla Niemiec Alice Weidel, przeprowadzonego przez właściciela X, miliardera Elona Muska, co do którego KE zażądała wyjaśnień, czy serwis promował jego widoczność, takie bowiem działanie narusza przepisy DSA.

Jak podaje KE, sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do:

Umożliwienia monitorowania sieci przez „podmioty monitorujące”, czyli organizacje non-profit lub publiczne, posiadające wiedzę specjalistyczną w zakresie nielegalnego nawoływania do nienawiści, w tym monitorowanie sposobu, w jaki sygnatariusze dokonują przeglądu zgłoszeń o mowie nienawiści

Dołożenia wszelkich starań, by weryfikować co najmniej 2/3 powiadomień o mowie nienawiści otrzymanych od podmiotów monitorujących w ciągu 24 godzin

powiadomień o mowie nienawiści otrzymanych od podmiotów monitorujących w ciągu 24 godzin Podjęcia dobrze zdefiniowanych i konkretnych zobowiązań w zakresie przejrzystości w odniesieniu do środków mających na celu ograniczenia występowania mowy nienawiści w ich usługach, w tym za pomocą narzędzi automatycznego wykrywania.

Uczestniczenia w zorganizowanej współpracy wielostronnej z ekspertami i organizacjami obywatelskimi, które mogą wskazywać na tendencje i rozwój mowy nienawiści, pomagając w zapobieganiu rozprzestrzeniania się fal mowy nienawiści.

Prowadzenia wraz z organizacjami obywatelskimi akcji zwiększających świadomość użytkowników w sprawach dotyczących mowy nienawiści i procedur jej zgłaszania.

Nowe regulacje, jakie nakłada Unia Europejska, powinny zdecydowanie poprawić sytuację użytkowników wobec społecznościowych gigantów, choć trzeba pamiętać, że zobowiązania to jedno, a co wyjdzie w praktyce z ich realizacji, to druga sprawa…