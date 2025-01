USA mają nowy okręt. Zanurkuje na trzy miesiące i zniszczy wrogów z zaskoczenia

Stealth, moc i precyzja, czyli nowy okręt podwodny na służbie USA

22 grudnia 2024 roku Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych oficjalnie powitała USS Iowa (SSN-797) w swoich szeregach. Jest to okręt podwodny zbudowany przez General Dynamics Electric Boat (GDEB) i HII-Newport News Shipbuilding, który reprezentuje sobą znaczący postęp technologiczny, a jednocześnie wzmacnia zdolność Marynarki Wojennej do działania w ukryciu. Zalicza się bowiem do okrętów typu Virginia, które są wprawiane w ruch i całościowo zasilane swoim pokładowym reaktorem nuklearnym i pełnią wielką rolę w amerykańskiej flocie.

Zacznijmy od tego, że ten okręt podwodny wyróżnia się imponującymi podstawowymi parametrami, bo wypornością na poziomie 7800 ton, długością 115 metrów i szerokością 10,4 metra. Doczekał się też reaktora jądrowego S9G, dzięki któremu oferuje niemal nieograniczony zasięg operacyjny i tylko wytrzymałość załogi ogranicza długość jego misji, która może trwać po zanurzeniu do trzech miesięcy. Podczas tych akcji okręt robi użytek z cichej i wydajnej technologii napędu jet-pump, który zapewnia mu niespotykane dotąd możliwości stealth.

USS Iowa nie jest jednak byle okrętem typu Virginia, a jego najnowszym i najbardziej zaawansowanym wariantem Block IV. Oznacza to, że wyposażono go w najnowocześniejsze technologie, które zapewniają przewagę w różnorodnych misjach. Przykład? Zastąpienie tradycyjnych peryskopów masztami fotonicznymi daje możliwość lepszego obrazowania termicznego i pracy w warunkach słabego oświetlenia. Jego uzbrojenie obejmuje z kolei cztery wyrzutnie torpedowe o średnicy 21 cali dla torped Mk-48 oraz dwie wyrzutnie Virginia Payload Tubes, które mogą wystrzelić do dwunastu pocisków manewrujących Tomahawk. Ta wszechstronność sprawia, że USS Iowa doskonale sprawdza się w walce przeciwko innym okrętom podwodnym, zbieraniu wywiadu oraz precyzyjnych uderzeniach. Konfiguracja Blok IV została również zaprojektowana z myślą o zmniejszeniu wymagań konserwacyjnych i zwiększeniu gotowości operacyjnej, co pozwala na ograniczenie przestojów między misjami o 20%. Dodatkowo pomieszczenie torpedowe tego okrętu stało się reorganizowalne, co wspiera operacje sił specjalnych (SOF).

Nazwany na cześć stanu Iowa, okręt podwodny USS Iowa (SSN-797) honoruje rozległe dziedzictwo amerykańskiej marynarki wojennej, a w tym słynnego pancernika USS Iowa (BB-61). Herb okrętu podwodnego zawiera z kolei symbole związane z historią stanu Iowa i upamiętnia 47 marynarzy, którzy zginęli w tragicznej eksplozji wieży na BB-61 w 1989 roku, a także poświęcenie braci Sullivan podczas II wojny światowej. W praktycznym ujęciu jest to również coś znacznie większego, niż ot nowy okręt w marynarce wojennej, a świadectwo amerykańskiej innowacyjności, którą podkreśla jego potężne uzbrojenie oraz zaawansowana konstrukcja. Wiemy, że już 5 kwietnia 2025 roku odbędzie się uroczysta ceremonia oficjalnego wprowadzenia USS Iowa na służbę.