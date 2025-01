USA nakładają na Polskę niespodziewane sankcje dotyczące technologii AI

Zgodnie z zamieszczonym na stronie Białego Domu briefingiem, decyzja ma związek z „bezpieczeństwem narodowym i ekonomicznym”:

USA podzieliły w tym celu świat na trzy strefy; do pierwszej należy 18 państw określanych jako kluczowi sojusznicy i partnerzy. W tej kategorii poza USA znalazły się: Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Hiszpania, Francja (razem z Gujaną Francuską), Luksemburg, Belgia, Niderlandy, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Japonia, Korea Południowa i Tajwan. Państwa te będą mogły sprowadzać najnowsze układy AI (m.in. NVIDII) bez ograniczeń.

Do państw drugiej kategorii trafiła Polska, wraz z Czechami, Portugalią, Szwajcarią, kraje nadbałtyckimi, większą częścią Ameryki Łacińskiej i Afryki, Arabią Saudyjską i Mongolią i Indiami. Obowiązywać tu będą ograniczenia importowe – każdy kraj będzie mógł ściągnąć zaledwie 50 tysięcy układów, z możliwością zwiększenia ich liczby do 100 tysięcy.

Jak pisze wyżej prof. Piotr Sankowski, były prezes IDEAS NCBR:

Reguły te na pierwszy rzut oka wyglądają może niezbyt strasznie, bo limit 50 tys. kart, jaki dostała Polska, może brzmi jak dużo dla nas, a i jeszcze może zostać podniesiony do 100 tys. Jednakże jak ktoś wie, co się dzieje w rozwoju AI i że teraz forpoczta walczy o stworzenie superinteligencji, to wydźwięk tego dokumentu jest jednoznaczny – żółte kraje powinny zapomnieć o rozwoju własnej superinteligencji. A limity mają im wystarczyć tylko do zwykłych zastosowań AI, bo „ten limit zapewnia, że amerykańska technologia jest dostępna do obsługi zagranicznych rządów, dostawców usług medycznych i innych lokalnych przedsiębiorstw”. Czyli broń boże, nie powinniśmy myśleć o jakiś globalnych AI. Żałuję, że ten wpis jest tak negatywny, ale ja osobiście nie rozumiem, jak w tej całej konfiguracji geopolitycznej znaleźliśmy się w drugiej kategorii państw.