W Plusie Na Kartę czeka na Was gigantyczna paczka danych – 9000 GB na lata

Plus Na Kartę rozpieszcza nas gigabajtami

Plus wchodzi w nowy rok z przytupem, wprowadzając dwie nowości dla klientów opcji Na Kartę – pakiet 100 GB (użytkownik otrzymuje 85 GB w ramach pakietu oraz 15 GB z doładowania za 45zł) oraz dodatkowy bonus w postaci aż 9000 GB. Nowi klienci przez pierwsze dwa miesiące będą mogli skorzystać z promocji na pakiet 100 GB za połowę ceny – 22,50 zł. Oprócz tego oczywiście dostaną dostęp do darmowych rozmów i SMS-ów bez limitu. To naprawdę świetna opcja dla wszystkich, którym zależy na dużym pakiecie danych, do wykorzystania na rozrywkę, pracę czy naukę.

To nie koniec, bo Plus Na Kartę rozdaje dodatkowe gigabajty, które nie przepadają. Aby otrzymać aż 9000 GB należy wypełnić kilka kroków. Po kupieniu i aktywacji startera należy doładować konto kwotą 22,50 zł i aktywować wspomniany cykliczny pakiet 100 GB oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie treści marketingowych. Dzięki temu operator przyzna wam 750 GB, które będziecie otrzymywali co 30 dni przez kolejne 12 miesięcy. Łącznie daje to 9000 GB, a jedyny warunek to korzystanie z pakietu 100 GB przez rok. Na szczęście nie ma co się martwić, bo gigabajty nie przepadają.

Oferta jest skierowana nie tylko dla nowych, ale też obecnych użytkowników, którzy aktywują wspomniany pakiet i będą z niego korzystać regularnie przez rok.

Pamiętajcie też, że nadal dostępne są paczki: