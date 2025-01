Home Tech Obowiązkowa weryfikacja wieku przy dostępie do stron pornograficznych – jest projekt ustawy

Obowiązkowa weryfikacja wieku przy dostępie do stron pornograficznych – jest projekt ustawy

Ochrona małoletnich przed treściami pornograficznymi powraca co jakiś czas i jak do tej pory nie udało się wdrożyć rozwiązań, które w istotny sposób utrudniłyby do nich dostęp. Zgodnie z badaniami NASK, średnia wieku, w którym dzieci mają pierwszy kontakt z pornografią, wynosi już poniżej 11 lat, a 18% badanych uzyskało go w wieku nieprzekraczającym 10 lat. W wykazie prac rządowych pojawiła się informacja o założeniach projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści szkodliwych w internecie, która ma poprawić sytuację.