WhatsApp na iOS w końcu dostanie kluczową funkcję. Prawie dwa lata po Androidzie

Komunikator WhatsApp jest używany nie tylko do rozmów ze znajomymi, bo wiele osób wykorzystuje go także w pracy. Zwykle wymaga to kilku kont i wcześniej również osobnych urządzeń, do obsługi każdego z nich. Na szczęście ponad rok temu na Androidzie pojawiła się obsługa wielu kont, tylko co z iOS?