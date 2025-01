WhatsApp z ważną zmianą, będzie integracja z innymi serwisami Mety

Centrum Kont – jedno, by wszystkie odnaleźć i w konglomerat związać

Uruchomione w 2020 roku centrum kont w zamierzeniu miało ułatwić zarządzanie wszystkimi serwisami należącymi do Meta. Można tam znaleźć dziś Facebooka, Instagram (a co za tym idzie, także Threads) i Meta Quest. Wielkim nieobecnym jest, także należący do Mety, komunikator WhatsApp.

To jednak, jak już wiemy, ma się zmienić w najbliższych miesiącach, gdyż Meta planuje umożliwić taką integrację. Będzie ona jednak całkowicie opcjonalna, przynajmniej na początku. Można zatem będzie używać komunikatora jak do tej pory, jednak jeśli zdecydujemy się na dodanie go do Centrum Kont, otrzymamy z tego kilka znaczących korzyści.

Pierwszą z nich jest możliwość logowania się z użyciem tych samych danych, co do pozostałych serwisów. Drugą będzie natomiast opcja, by status ustawiony w komunikatorze WhatsApp był automatycznie wysyłany do Instagram i/lub na Facebooka w postaci relacji. W przyszłości dojdzie do tego także zarządzanie awatarami z poziomu centrum, naklejkami MetaAI i kreacjami Imagine Me.

Integracja z Centrum Kont nic nie zmieni w podstawowych funkcjach aplikacji – zarówno komunikacja tekstowa, jak i głosowa będą zawsze zabezpieczone przez pełne szyfrowanie end-to-end, czyli nawet WhatsApp lub Meta nie będą mieć na nią wpływu.