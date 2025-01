Xbox nie działa? Microsoft rozszerza program naprawczy

Od 20 stycznia uBreakiFix by Asurion zostanie pierwszym autoryzowanym dostawcą usług Xbox, który naprawi konsole Xbox. A ponieważ ma w całych Stanach Zjednoczonych prawie 700 sklepów, ma to znaczenie. A co z polskim rynkiem konsolowym?

Naprawy konsol Xbox Series X coraz łatwiejsze

Microsoft na swojej stronie wyjaśnia, dlaczego rozszerza program naprawczy. Czytamy tam: “Rozszerzając liczbę sposobów, w jakie gracze mogą uzyskać wsparcie i naprawę swoich konsol Xbox, pomagamy również wydłużyć żywotność urządzeń, zmniejszyć ilość odpadów, promować ponowne wykorzystanie i ostatecznie zmniejszyć nasz wpływ na środowisko”. Niedawno udało się jej również zmniejszyć zużycie energii przez konsolę Xbox Series S podczas korzystania z aplikacji multimedialnych za pośrednictwem samych aktualizacji systemowych, zmniejszając je o prawie 10%.

Ruch ten nastąpił zaledwie kilka tygodni po oficjalnym partnerstwie Microsoftu z iFixit w zakresie napraw Xbox. Zarówno Microsoft Store, jak i iFixit Microsoft Repair Hub oferują teraz części zamienne do konsol Xbox Series X|S, a także kontrolerów Xbox, umożliwiając właścicielom naprawę lub wymianę części, które mogą być nawet poza gwarancją. Ponieważ program naprawczy zostaje rozszerzony globalnie, można spodziewać się, że i u nas pojawią nowe, autoryzowane sieci punktów naprawczych konsol Xbox.

Czytaj też: Xbox znika z Polski? Microsoft wydał oficjalne oświadczenie