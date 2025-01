Zimowa wyprzedaż w Lantre. Na który sprzęt Apple warto postawić?

Apple MacBook Air za 3 849 zł to idealny wybór dla osób szukających niezawodnego laptopa biurowego

MacBook Air był laptopem, który skutecznie przekonał mnie do sprzętu Apple. Najtańszy wariant w sklepie Lantre może być nasz za 3 849 zł. Jest to konfiguracja z procesorem Apple M2, 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej oraz ekranem o przekątnej 13,6 cala. Czy to aby nie za mało?

Niekoniecznie, bo nie zapominajmy, że każdy używa laptopa do innych zadań. Do pracy typowo biurowej i z użyciem przeglądarki niczego więcej do szczęścia nie potrzebujemy, a 256 GB nie jest łatwo zapełnić dokumentami. A zyskujemy wzorowo wykonany, ekstremalnie kompaktowy i lekki komputer, który na pojedynczym ładowaniu jest w stanie pracować realnie 14-16 godzin bez ładowarki.

Musimy też sobie szczerze powiedzieć, że w tej cenie trudno będzie znaleźć laptop z Windowsem o równie kompaktowych wymiarach i tak długim czasem pracy. Z wydajnością podczas pracy biurowej też mogłoby być różnie.

Oczywiście to nie jest jedyny wariant MacBooka Air, którego Lantre ma w swojej ofercie. Jeśli szukacie modelu, który poradzi sobie z średnio wymagającą pracą z multimediami, wtedy warto rozważyć 13-calowy wariant z procesorem M3, 24 GB pamięci RAM i dyskiem 512 Gb za 5 749 zł lub 15-calowy z procesorem M3, 8 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB za 6 999 zł.

Czytaj też: Test MacBook Air 13,6 z procesorem M3 – szybciej, wydajniej i długo bez ładowarki

Tego MacBooka Pro polecam, sam używam!

Nie dalej jak trzy miesiące temu zdecydowałem się na zakup MacBooka Air, ale dobra cena właśnie w Lantre spowodowała, że dzisiaj mam MacBooka Pro w konfiguracji, którą Wam również polecam.

Jest to 14-calowy wariant z procesorem Apple M2 Pro, 16 GB pamięci RAM i dyskiem 1 TB. MacBooka Pro używam do edycji zdjęć i pracy poza domem. Gwarantuje mi to bardzo dobry wyświetlacz z szerokim wyborem palety wyświetlanych kolorów dopasowanych do sytuacji, wysoka i niezmienna wydajność bez względu na to, czy jest podpięty do zasilania, czy nie oraz przewidywalny i długi czas pracy sięgający 8-10 godzin. Tu ponownie wbiję szpilę w Windowsa, bo laptopy z tym systemem przy moim użytkowaniu wołają o ładowarkę po góra 3-4 godzinach.

Chwalę sobie też wygodną klawiaturę, bardzo solidne wykonanie i kompaktowe wymiary oraz masę, szczególnie w odniesieniu do wydajności. Obudowa ma grubość 15,6 mm i wazy 1,6 kg. Laptop mieści się do każdego plecaka.

Dla osób szukających nowości i najmocniejszych konfiguracji Lantre ma też warianty z procesorem Apple M4. W tym najmocniejszy 16-calowy z nanostrukturalnym ekranem, 40-rdzeniowym układem graficznym i 64 GB pamięci RAM za 23 999 zł, nieco skromniejszy z 20-rdzeniowym GPU i 24 GB pamięci RAM za 12 199 zł lub z 10-rdzeniowym GPU i 16 GB pamięci RAM za 8 099 zł.

Czytaj też: Pół roku z MacBookiem Pro – zostaję, czy wracam do Windowsa?

Którego iPhone’a wybrać?

Wybór iPhone’a to naprawdę ogromne – to zależy. Od tego, czy planujecie robić nim zdjęcia, jak dużo pamięci potrzebujecie, czy wolicie długi czas pracy… Moim prywatnym pierwszym wyborem byłby iPhone 16 Pro, którego ceny w Lantre zaczynają się od 5 149 zł za wariant 128 GB. Choć osobiście celowałbym w 256 GB, bo nie potrzebuję więcej pamięci w telefonie i w Lantre byłby to wydatek 5 649 zł. Dlaczego Pro, a nie Pro Max? Choć używam Maxa już od kilku miesięcy, to zwyczajnie wolę mniejszy, bardziej poręczny ekran.

iPhone 16 Pro to topowa jakość ekranu, świetnie wykonana, efektowne obudowa z płaskimi krawędziami, dobry aparat i bardzo wysoka jakość nagrań wideo oraz bezkompromisowa wydajność, którą w przypadku sprzętów Apple możemy cieszyć się przez długi czas od premiery.

Jeśli ktoś szuka modelu tańszego i długim czasem pracy to celowałbym w model 15 Plus, którego w Lantre możemy mieć za 3 849 zł. W tym przypadku mówimy nawet o dwóch pełnych dniach intensywnego użytkowania i jest to największa zaleta tego modelu. W zasadzie wcale nie tracimy w jego przypadku na wydajności, ekran jest bardzo jasny i dobrej jakości, choć z 60 Hz odświeżaniem obrazu, a aparat do okazyjnych zdjęć i nagrań w zupełności wystarcza.

Dedykowane promocje w Lantre Winter Sale

Dedykując się na zakupy w zimowej promocje Lantre możemy liczyć na dodatkowe prezenty. Do każdego zakupionego iPhone’a ze złączem Lightning oznaczone specjalną grafiką z metką dostaniemy za złotówkę kultowe, przewodowe słuchawki za złotówkę.

Do iPada za 50% ceny możemy dokupić rysik Apple Pencil i zdecydowanie warto, bo rysik znacznie podnosi funkcjonalność iPada i to w zasadzie nierozłączna para.

Kupując Apple Watcha możemy za złotówkę dostać dodatkowy pasek. Dotyczy to zegarków w rozmiarze 41 i 45 mm, a paski kosztują 199 zł, więc jest to dobry dodatek.

Z kolei do zakupionego MacBooka Air możemy dobrać za złotówkę torbę. Ochrony nigdy dość.

