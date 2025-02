Numer alarmowy 112 w liczbach. Jak z niego korzystaliśmy w 2024 roku?

Ponad 20 mln połączeń z numerem alarmowym rocznie

W całej Polsce funkcjonuje 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego – to tam kierowane są połączenia na europejski numer 112 oraz krajowe numery 997 i 998. W całym kraju w 2024 roku wykonano ponad 20 mln połączeń – najwięcej, bo aż 2,1 mln zgłoszeń, przypadło na CPR w Katowicach, a zaraz za nim znalazł się CPR w Radomiu (~1,9 mln) i Wrocławiu (~1,8 mln).

25% zgłoszeń zostało anulowanych bez nawiązania połączenia – dzwoniący rozłączył się wcześniej. 37% nawiązanych połączeń natomiast zostało uznane za niezasadne, czyli takie, które nie wymagały interwencji stosownych służb. Jak podaje MSWiA, wśród zgłaszanych zdarzeń najwięcej było tych dotyczących wypadków drogowych (ponad 760 tysięcy), naruszeń porządku publicznego (ponad 574 tysiące zgłoszeń), złego samopoczucia (ponad 544 tysiące) i interwencji domowych (441 tysięcy). W 2024 roku średni czas prowadzenia rozmów w ramach obsługi zgłoszeń zasadnych wynosił 143,29 sek., a zgłoszeń niezasadnych 24,47 sek

Połączenia pod numery 112 obsługuje 1,22 tysiąca wykwalifikowanych operatorów – w ciągu 2024 roku zatrudnienie wzrosło o 35 etatów. Wymogiem niezbędnym jest komunikatywna znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego. Szkolenia niezbędne do pracy przeszło w 2024 roku 133 osoby, z tego 116 uzyskało niezbędny do pracy certyfikat.

Na każdego z operatorów przypada przeciętnie 1146 połączeń miesięcznie – to nieco mniej niż w rok wcześniej (po 1,3 tys.). Tempo pracy jest bardzo wysokie – średni czas oczekiwania na połączenie wyniósł wg danych MSWiA 9,47 sekundy, z tego 6 sekund to obowiązkowa zapowiedź, co oznacza, że operator odbiera połączenie po 3-4 sekundach. Nieodebranie w ciągu 10 sekund kończy się natomiast odłączeniem operatora od systemu i przekierowaniem na inne stanowisko.

Zgłoszeniowy szczyt wypada w miesiącach letnich – w czerwcu prawie 1,8 mln zgłoszeń, w lipcu oraz w sierpniu po 1,9 mln zgłoszeń. Jeśli chodzi o dzień tygodnia, najgorzej jest w piątki i soboty – na te dni przypadło odpowiednio 2,9 mln i ponad 3 mln zgłoszeń.

Najwięcej zgłoszeń z numeru 112 przekazywanych jest do Policji – prawie 45%. Nieco mniej (ponad 40%) wypada na Państwowe Ratownictwo Medyczne, a 6,5% na Państwową Straż Pożarną. Nieco ponad 8% zgłoszeń trafia natomiast do innych służb pomocniczych.

Numer 112 to nie tylko telefon

Centra Powiadamiania Ratunkowego obsługują także zgłoszenia z europejskiego samochodowego systemu szybkiego powiadamiania ratunkowego o wypadkach eCall – w 2024 roku zanotowano 32% wzrost takich zgłoszeń, było ich łącznie ponad 42,6 tysięcy. Wzrost wynika rzecz jasna z rosnącej liczby pojazdów wyposażonych w taki zautomatyzowany system. CPR obsłużyły także ~2,5 tysiąca zgłoszeń SMS.

Pełną treść raportu w wersji PDF znajdziecie tutaj.