W 2025 rok jeden operator internetu mobilnego 5G wkracza z wyraźną przewagą wydajności

Sieć 5G T-Mobile dominuje w rankingu RFBenchmark

Styczniowy ranking powstał na bazie 498397 pomiarów wykonanych w aplikacji na terenie całego kraju. Z tego 330544 pomiarów wykonanych zostało w zasięgu technologii LTE, a 159920 dotyczyło sieci 5G.

W styczniu najwięcej wyników dotyczyło sieci Orange – to tu przeprowadzono 32,7% wszystkich testów. Na drugim miejscu znalazł się Play z wynikiem 32%. Na Plusa przypadło 18,6% badań, a na samym końcu znalazł się T-Mobile, w którym przeprowadzono zaledwie 16,7% pomiarów.

Jednak to właśnie T-Mobile przewodzi stawce w wynikach wydajności sieci – z wynikami pobierania 421,5 Mb/s i wysyłania 63 Mb/. Na drugim miejscu znalazł się Orange, osiągając odpowiednio 378,5 Mb/s i 58,7 Mb/s. Wyraźnie gorzej wypada Play, który z wynikami 222,5 Mb/s i 53,1 Mb/s wyraźnie odstaje od czołówki, a w ogonie ciągnie się Plus, który z wynikami 129,6 Mb/s i 28,1 Mb/s gra chyba w zupełnie innej lidze.

Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 347,8 Mbps 207,1 Mbps 135,6 Mbps 381,2 Mbps Szybkość wysyłania danych 57,3 Mbps 52,9 Mbps 30,4 Mbps 60,9 Mbps Ping 20,0 ms 22,2 ms 26,3 ms 23,3 ms Liczba pomiarów 46719 55225 32318 25658 Wyniki wydajności w sieci 5G

Plus zajął także ostatnie miejsce w wynikach testów ping, osiągając 26,5 ms – pierwsze miejsce zajął tu Orange z wynikiem 19,7 ms. Różnice tu są jednak dużo mniej znaczące.

Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 41,3 Mbps 42,3 Mbps 40,4 Mbps 53,8 Mbps Szybkość wysyłania danych 20,6 Mbps 23,8 Mbps 18,9 Mbps 22,3 Mbps Ping 26,9 ms 28,6 ms 39,4 ms 31,3 ms Liczba pomiarów 113537 102578 56941 57488 Wyniki wydajności w sieci LTE

T-Mobile jest także liderem wydajności sieci LTE, z wynikiem pobierania 53,8 Mb/s. Drugie miejsce zajął Play (42,3 Mb/s), trzecie Orange (41,3 Mb/s), a na końcu tradycyjnie Plus z wynikiem 40,4 Mb/s. O ile lider jest tu wyraźny, to różnice w reszcie stawki nie są jednak duże. Podobnie jest, jeśli chodzi o prędkość wysyłania danych – liderem jest Play z wynikiem 23,8 Mb/s, a na ostatniej pozycji Plus, osiągający średnio 18,9 Mb/s.

Wkrótce można spodziewać się także wyników rankingu Ookla SpeedTest, programu nieco popularniejszego niż RFBenchmark, jednak raczej nie należy się spodziewać rewolucji w wynikach.