26 milionów mieszkańców Polski jest już w zasięgu 5G Plusa

Plus stale zwiększa dostęp do 5G i 5G Ultra

Rok 2024 był dla Plusa rokiem intensywnych prac nad rozbudową sieci 5G oraz 5G Ultra. Właśnie dzięki temu udało się zamknąć rok z wynikiem ponad 26 milionów osób w zasięgu szybkiej sieci 5G. Tylko w trzecim kwartale zeszłego roku operator rozbudował sieć do blisko 4 tysięcy stacji, dzięki czemu zasięg 5G Plusa wzrósł o ponad milion osób. Łącznie, w zasięgu jest już prawie 70% mieszkańców Polski, w 1320 mniejszych i większych miejscowościach we wszystkich województwach, może bezproblemowo korzystać z internetu do rozrywki oraz pracy, jak i wykorzystywać możliwości smart home w codziennym życiu.

W tym samym czasie Plus rozwija też zasięg 5G Ultra. Tu liczby są mniejsze, ale wciąż imponujące, bo z jeszcze szybszego internetu, umożliwiającego dostęp do internetu z maksymalną prędkością technologiczną do 1 Gb/s, jest już prawie 17 milionów mieszkańców naszego kraju. Można być pewnym, że na tym się nie skończy.

Przy okazji podsumowania, Plus podzielił się z nami również danymi dotyczącymi użycia przez jego klientów danych. Tylko w 2024 roku przesłali oni niemal dwa razy więcej danych niż w 2023 roku, czyli aż 346 800 000 GB. Żeby bardziej uzmysłowić nam, jak wielkie są to liczby, operator postanowił je przeliczyć. Taki pakiet danych wystarczyłby na:

oglądanie treści w serwisach streamingowych przez ponad 13 000 lat bez przerwy,

słuchanie muzyki online przez 263 000 lat,

wysłanie biliona wiadomości i e-maili.

Robi wrażenie, prawda? Jak się okazuje, najbardziej aktywnymi użytkownikami 5G Plusa byli w ubiegłym roku mieszkańcy Warszawy. Pobrali oni łącznie aż 22 800 000 gigabajtów. Dniem, w którym klienci przesłali najwięcej danych był 1 grudnia 2024 roku – i było to aż 1 440 000 GB. Co można porównać do rozmowy przez komunikator internetowy nieprzerwanie przez aż 36 milionów godzin.