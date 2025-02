3mk z dużymi nowościami – ultralekkie etui, wyjątkowo odporne szkło i ploter tnący do zadań specjalnych

Black Horse™ — pierwszy kompaktowy ploter, który rewolucjonizuje precyzję cięcia

Ta z nowości raczej nie jest przeznaczona do szerszego grona odbiorców, tylko dla konkretnych klientów biznesowych, jednak jeśli ciekawią was nowinki rynkowe, warto przyjrzeć się bliżej Black Horse™, nawet pod kątem designu, bo robi iście futurystyczne wrażenie.

Black Horse™ to innowacyjny system, umożliwiający precyzyjne zabezpieczenie ekranów dowolnych urządzeń mobilnych. Ten kompaktowy ploter wyposażono w pierwszy uniwersalny nóż UniBlade™, wykonany ze stali wolframowej, który charakteryzuje się 10x większą trwałością niż standardowe ostrza i precyzją cięcia do 0,1 mm. Dzięki inteligentnym algorytmom Black Horse™ automatycznie dopasowuje parametry cięcia do konkretnego urządzenia, eliminując błędy i oszczędzając czas.

Black Horse™ jest urządzeniem kompaktowym, bo jego wymiary wynoszą tylko 550 × 234 × 253 mm, mimo jego naprawdę potężnych możliwości. Obsługuje wszystkie ekrany od 1 do 16 cali i pasuje nawet do najmniejszych serwisów. Wbudowano w niego 7-calowy, dotykowy ekran o rozdzielczości 1024 × 600 dpi, pozwalający na wyświetlanie dynamicznych treści reklamowych – ten sprzęt nie tylko wytnie za nas, ale przy okazji sprzeda nasze produkty, pokazując materiały wideo czy oferty specjalne. Black Horse™ działa wyłącznie na serwerach zlokalizowanych w Europie, eliminując ryzyko przechowywania danych poza Unią Europejską. Urządzenie jest w pełni zgodne z RODO, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i stabilności działania.

Dla zainteresowanych tematem, ploter Black Horse™ ma moc znamionową 70 W, obsługuje maksymalną szerokość materiału do 260 mm (długość jest nieograniczona), po stronie łączności obsługuje WiFi 2.4G i 5G, bezprzewodowe aktualizacje, a na pokładzie mamy 4 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci wbudowanej. Sprzęt może działać w temperaturach od -5°C do 45°C. Jak już wcześniej wspomniałam, zostanie szeroko zaprezentowany podczas nadchodzących targów MWC w Barcelonie.

HARDY® Ultra Glass™ siła skały w celu ochrony wyświetlacza w Twoim smartfonie

By zagwarantować swojemu smartfonowi najwyższą ochronę, warto zainwestować w szkło na ekran, takie jak HARDY® Ultra Glass™, czyli szkło hartowane w temperaturze 400°C, inspirowane technologią kosmiczną. Za jego trwałość i odporność odpowiada powłoka bazaltowa, a wykorzystane rozwiązanie DiamondView HD zapewnia doskonałą klarowność obrazu, dlatego nie ma się co martwić o pogorszenie jakości wyświetlanych treści. Szkło pokryte jest powłoką oleofobową i zapewnia kompatybilność z Face ID, Touch ID i Fingerprint Scanner. Dla doskonałej przyczepności pokryto je substancją klejącą Inviscid-Sil, a dla komfortu i ułatwienia zamontowania, w zestawie znajdziemy aplikator.

Just20g MagCase™ – ultralekkie, przezroczyste etui dla iPhone’ów i najnowszych modeli Samsung Galaxy S25

Każdy użytkownik smartfona wie, jak problematyczne mogą być zarysowania ekranu. Obecnie dotyczy to nie tylko ekranu, ale też tylnego panelu, którego wymiana również nie należy do tanich. Dlatego w ofercie 3mk znajdziemy bezramkowe etui ochronne Just20g MagCase™. Już jego nazwa zdradza nam naprawdę wiele, ponieważ wskazuje na obsługę technologii MagSafe, czyli ładowania magnetycznego, obecnego nie tylko w iPhone’ach, ale też serii Galaxy S25 od Samsunga.

Etui zapewni nam więc stabilne połączenie z akcesoriami magnetycznymi. Ponadto jest naprawdę lekkie, ważąc zaledwie 20 g (to najlżejsze etui 3mk Protection), dlatego nie obciąży zbytnio smartfona. Nie ukryje też jego oryginalnego koloru, ponieważ jest przezroczyste, wykonane z wytrzymałego polikarbonu. Jego trwałość i skuteczność gwarantuje certyfikat Military Grade. Z dodatkowych cech należy wspomnieć o podwyższonych krawędziach wokół aparatu, dzięki czemu nawet podczas upadku ten element będzie chroniony. Etui Just20g MagCase™ jest kompatybilne z MagSafe, wspiera ładowanie bezprzewodowe, a także jest bezpieczne dla zdrowia (atest PZH) i dla środowiska (PoHS).