Abonament na AI w T-Mobile – Perplexity Pro przez rok za darmo

Asystenci AI powoli przebijają się do naszej codzienności, ale jak wynika nie tylko z mojego doświadczenia, ich jakość często pozostawia wiele do życzenia. Jednocześnie algorytmy tradycyjnych wyszukiwarek internetowych od jakiegoś czasu też potrafią działać kapryśnie i na dobrą sprawę momentami więcej z tego problemów niż pożytku.

T-Mobile postanowił upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony wchodząc w świat AI i dając dostęp do niej klientom, z drugiej dać nam nowe narzędzie usprawniające wyszukiwanie informacji w Internecie.

Perplexity Pro jest określany jako zaawansowane narzędzie wyszukiwania konwersacyjnego, czyli zadajemy mu pytanie i dostajemy odpowiedź z podaniem źródeł. Twórcy narzędzia chwalą się, że odpowiada na ponad 100 mln pytań tygodniowo. Bardzo ważną funkcją jest możliwość korzystania z różnych modeli językowych, co znacznie zwiększa dostępne możliwości. Pozwala to na przeszukiwaniu wielu źródeł jednocześnie, w tym m.in. fora internetowe, które nie zawsze znajdują się na szczycie listy wyszukiwań np. w Google.

Funkcje narzędzie obejmują się tylko samo wyszukiwanie. Perplexity Pro może stać się naszym osobistym asystentem, który, szczególnie w przypadku aplikacji mobilnej, może ustawić nam przypomnienia, alarmy, umówić spotkania czy napisać maila. Możliwości wydają się nie mieć ograniczeń.

Rok AI za darmo w T-Mobile

Dostęp do Perplexity Pro kosztuje 20 dolarów miesięcznie, ale w T-Mobile możemy mieć go za rok za darmo. Promocja jest ograniczona czasowo (do 28 lutego) oraz ilościowo (lub do wyczerpania liczby dostępnych kodów) i mogą z niej skorzystać użytkownicy aplikacji Mój T-Mobile.

Aby uzyskać darmowy dostęp do Perplexity Pro należy uruchomić sekcję Magenta Moments w aplikacji Mój T-Mobile. Co ważne, jeśli nie będziemy chcieli dalej korzystać z narzędzia po wygaśnięciu darmowego okresu, subskrypcja nie jest dalej nie przedłużana, więc nie narazimy się na dodatkowe koszty.