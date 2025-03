AMD FSR 4 będzie obsługiwać już ponad 30 gier w momencie premiery. A na tym nie koniec

Serwis VideoCardz niedawno opublikował rzekomo oficjalną listę około 35 gier obsługujących technologię upscalingu FSR 4 firmy po premierze na początku marca. Oczywiście AMD skupiło się na hitach, ale nie zabraknie także innych gier. Do końca 2025 roku z nowej technologii ma korzystać ponad 75 tytułów!

Gdzie znajdzie zastosowanie FSR 4?

Nowa funkcjonalność, dostępna wyłącznie dla procesorów graficznych RX 9000, oznacza przyjęcie przez AMD uczenia maszynowego do rekonstrukcji obrazu. W zeszłym miesiącu demonstracja na targach CES pokazała znaczące ulepszenia w stosunku do FSR 3.1, co zademonstrowano na grze Ratchet & Clank: Rift Apart. Oczekuje się, że od przyszłego miesiąca podobne ulepszenia jakości obrazu zostaną wprowadzone w następujących grach:

Deweloperzy współpracujący z AMD nad przyjęciem FSR 4 to 11 Bit Studios, Activision, Ballistic Moon, Focus Entertainment, Guerrilla, Insomniac Games, Krafton, Naughty Dog, NetEase, Nixxes, Pearl Abyss, Sager, SEGA i Torn Banner. AMD twierdzi, że liczba tytułów zgodnych z FSR4 przekroczy 75 do końca roku. Użytkownicy mogą jednak również ręcznie zaimplementować nowy moduł skalujący w dowolnym tytule obsługującym FSR 3.1.

AMD podało również nowe informacje dotyczące ustawień wydajnościowych FSR 4. W przeciwieństwie do FSR 3.1 i DLSS, nowy upscaler od “czerwonych” nie będzie zawierał trybu ultra-performance do potrojenia skali rozdzielczości (na przykład z 1280 x 720 do 4K). Tryb wydajności, który skaluje się od połowy rozdzielczości, będzie najniższym ustawieniem.