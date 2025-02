Nie tylko RTX 5090 się topi. Procesory Ryzen też mają problemy

Użytkownik Reddita o nicku “t0pli” pokazał, co stało się z jego procesorem Ryzen 7 9800X3D umieszczonym na płycie głównej ASRock X870E NOVA. Oba podzespoły były nowiutkie – zakupione w styczniu. A stało się to, że podczas niezbyt wymagającej czynności, jaką było oglądanie serialu w streamingu, komputer nagle wyłączył się i nie chciał włączyć ponownie. Tak zostało.

Ryzen 7 9800X3D winny problemom?

Co więcej – “t0pli” parę dni wcześniej zaktualizował BIOS do najnowszej wersji. Po zdjęciu obudowy okazało się, że procesor Ryzen 7 9800X3D uległ spaleniu. Przyczyna? Jak na razie nieznana, a użytkownik nie wie, czy gwarancja pozwoli mu na wymianę układu na nowy. Jak możemy przeczytać na Reddicie, podczas działania komputera korzystał cały czas w HWMonitor do sprawdzenia, czy wszystko w porządku. I wykresy wskazywały na to, że jak najbardziej.

Co zatem mogło się stać? W przeszłości podobne przypadki miały miejsce, gdy użytkownicy próbowali podkręcać swoje układy, nieprawidłowo montowali procesor na płycie głównej czy też robili inne rzeczy, jakie miały negatywny wpływ podzespoły. Tutaj jednak wszystko wydaje się w porządku. Sprawą zainteresował się portal Gamersnexus, który zajmuje benchmarkami oraz testami podzespołów. Być może przeprowadzone przez niego badania dadzą odpowiedź na pytanie, co nie wyszło?

ASRock cieszy się bardzo dobrą opinią na rynku płyt głównych, z Ryzenami nigdy nie było takich tajemniczych problemów, więc wyniki badania mogą być bardzo ciekawe. A póki co sami producenci nie komentują tej sprawy.