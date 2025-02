Amerykańskie śledztwo w sprawie chińskiej firmy AI DeepSeek nabiera tempa

W tym roku procent procesorów NVIDIA sprowadzanych z Singapuru gwałtownie wzrósł

Sytuacja związana z tymi procesorami jest bardzo poważna, ponieważ USA ostatnimi czasy bardzo uważa na rynek chiński i dokładnie studiuje jego ekspansję na świat. Śledztwo jest spowodowane obawami, że model AI DeepSeek, R1, który rywalizuje z wiodącymi systemami OpenAI i Google, mógł zostać wyprodukowany przy użyciu ograniczonego sprzętu, którego eksport do Chin jest zablokowany.

Rola Singapuru w globalnej sprzedaży NVIDIA w tym roku gwałtownie wzrosła. Aktualnie ten rynek odpowiada za 22% przychodów producenta chipów w trzecim kwartale 2025 roku. Dla porównania w analogicznym okresie w 2023 roku przychód ten był na poziomie 9%. Ten wzrost dziwnie zbiega się z aktualną sytuacją na rynku amerykańskim, chodzi tu o zaostrzeniem kontroli eksportu chipów AI do Chin. Oczywiste więc jest, że wywołało to spekulacje, w których Singapur służy chińskim firmom jako kanał dostępu do wysokiej klasy procesorów graficznych. Przykładem tego są H100, których nie można sprzedawać bezpośrednio do Chin.

Aktualnie firma podkreśliła zgodność z przepisami eksportowymi, ale przyznała, że Singapur odnotował znaczny wzrost udziałów w handlu. Biznesmen Howard Lutnick, który jest kandydatem na stanowisko szefa Departamentu Handlu, oskarżył DeepSeek o unikanie amerykańskich ograniczeń. Obiecuje, że jeśli zostanie mianowany, wprowadzi rygorystyczne egzekwowanie limitów sprzedaży chipów

Firma DeepSeek nie ujawniła szczegółów sprzętowych dla R1, ale zdradziła, że jej wcześniejszy model V3 został wytrenowany przy użyciu 2048 procesorów graficznych H800. Co przekłada się na 2,8 mln godzin GPU, w ten sposób osiągając wydajność przewyższającą Llama 3 firmy Meta, który wymagał 30,8 mln godzin GPU. Analitycy sugerują, że potencjał R1 oznacza jeszcze wydajniejszą infrastrukturę, obejmującą ograniczone układy scalone. Znana firma SemiAnalysis, zajmująca się analizą półprzewodników, uważa, że DeepSeek nabył około 50 000 procesorów graficznych NVIDIA Hopper, w tym mieszankę H100, H800 i H20. NVIDIA wyjaśnia, że jej raportowane przychody w Singapurze odzwierciedlają lokalizacje klientów „fakturą”. Zatem nie są to miejsca docelowe, stwierdzając, że większość produktów jest kierowana do USA lub rynków zachodnich. Władze nie zakończyły jeszcze tego śledztwa, pozostawiając nierozstrzygnięte kwestie dotyczące roli Singapuru.