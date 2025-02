Powerbank MagSafe Anker 633 w promocji tak dobrej, że grzech nie kupić

Anker 633 – dla iPhone’a, ale nie tylko

Anker 633 to niewielki, ważący niecałe 220 g, zgrabny powerbank o łącznej pojemności 10000 mAh. Dzięki obsłudze standardu Power Delivery poprzez port USB-C może ładować podłączone urządzenia mocą do 20 W, a z pomocą portu USB-A do 18 W. Posty powerbank można naładować także mocą 20 W, a cały proces zajmuje około 1,8 godziny. Urządzenie ma wszystkie niezbędne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (Anker MultiProtect), może też pracować w trybie pass-thru, czyli można ładować jednocześnie powerbank oraz podłączonego doń smartfona.

Z pomocą Ankera 633 naładujemy każdy smartfon i większość innych urządzeń Power Delivery. Jednak powerbank przeznaczony został przede wszystkim do współpracy z iPhone’ami wyposażonymi w system ładowania bezprzewodowego MagSafe – wyposażony został bowiem w odpowiedni system magnesów mocujących oraz cewkę zasilającą o mocy 7,5 W, a ładowanie ułatwia nóżka, umieszczona po przeciwnej stronie obudowy, dzięki której zamienimy go w poręczną i wygodną podstawkę pod iPhone’a. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, by używać podpiętego magnetycznie Ankera 633 także podczas używania smartfonu.

Warto pamiętać, że ładowanie bezprzewodowe będą obsługiwać także też inne smartfony niż iPhone’y – szczególnie nowsze urządzenia, zgodne ze standardem Qi2 i wyposażone w etui z magnesami.

Promocja w sklepie Amazon.pl

Powerbanki MagSafe nie należą z reguły do tanich, szczególnie jeśli producent należy do tych bardziej znanych. Anker 633 dostępny jest jednak w błyskawicznej promocji w sklepie Amazon.pl – można go tam kupić w sklepie firmowym producenta z rabatem sięgającym 47% i darmową dostawą. Wariant czarny wyceniony w promocji został na zaledwie 139 zł, dostępna jest też nieco droższa wersja biała, kosztująca 149 zł – też całkiem rozsądnie.