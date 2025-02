Home Nauka Asfalt, który sam się naprawia? To nie magia, a efekt działania sztucznej inteligencji i odpowiednich materiałów

Źródło frustracji i syzyfowej pracy – pęknięcia i dziury w asfaltowych drogach nie tylko złoszczą, ale również swoje kosztują. A gdyby tak asfalt sam naprawiał swoje pęknięcia i redukował powstawanie dziur, które psują nam auta i rujnują miejskie budżety? Na pewien pomysł wpadli naukowcy z King’s College London i Swansea University, we współpracy z naukowcami z Chile, a inspiracją stały się naturalne procesy regeneracyjne występujące u drzew i niektórych zwierząt. W całym procesie wykorzystano również uczenie maszynowe, a więc gałąź sztucznej inteligencji, a wsparcie obliczeniowe w tym zakresie zapewnił nie byle kto, bo sam Google. No dobrze, ale jak to w ogóle działa i czy faktycznie działa?